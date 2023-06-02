'Открывают шлюзы': оккупанты затапливают поля на Запорожье, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ

Оккупанты боятся наступления Сил обороны Украины, думая, что оно может быть и на Запорожском направлении. Там они сейчас открывают шлюзы в оросительных каналах и затапливают поля, чтобы ему помешать.

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Кроме того, коллаборанты с населенных пунктов захваченной части региона отправляют свои семьи подальше – в РФ или Крым. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в интервью "РБК-Украина".

"Например, они открывают шлюзы в оросительных каналах и таким образом затапливают наши поля – то есть делают все, чтобы мы не могли пройти по тому или иному пути", – рассказал он о действиях оккупантов.

По его словам, на фоне таких действий агрессора местные предатели сами пока не убегают, но это делают их семьи. В частности, родственники коллаборантов уезжают в направлении России и временно оккупированного Крыма.

"Что касается того, боятся ли? Конечно, боятся", – выразил убеждение глава ОВА.

В подтверждение своих слов Малашко отметил, что количество обстрелов Запорожской области выросло уже почти до 100-120 за сутки.

"Как правило, они целят по гражданским объектам. Поэтому их беспокойства, что мы вот-вот будем наступать, имеют место", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая президент Владимир Зеленский высказался о тактике и сроках контрнаступления ВСУ. Он не называл конкретные даты, а только указал, что решения о них уже приняты.

Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко подчеркнул, что Силы обороны не начнут контрнаступление, пока не будут созданы все необходимые условия. Украинцам, которые с нетерпением ожидают решительной и скорой победы армии, он посоветовал оставить эмоции в стороне.

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