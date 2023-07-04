Отработали точно в цель: защитники уничтожили три 'Града' оккупантов в районе Бахмута. Видео

Защитники Украины продолжают зачищать от присутствия врага территорию Бахмутщины в Донецкой области. Под городом-крепостью воины-спецназовцы помогли уничтожить три "Града" и личный состав оккупантов.

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Кадры эффектной "бавовны", поразившей российскую военную технику, были сняты дроном. Их опубликовали в соцсетях Сил специальных операций (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что операторы одного из подразделений ССО провели специальную разведку в тылу войск РФ в районе Бахмута. Во время нее бойцы обнаружили месторасположение трех единиц БМ-21 "Град".

Эти реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм оккупанты тщательно спрятали за деревьями и под маскировочными сетками, разместив возле зданий.

Операторы ССО оперативно передали координаты артиллеристам из других подразделений Сил обороны, которые нанесли по ней точные удары.

"Вся техника и личный состав были уничтожены "вкусными" попаданиями нашей артиллерии", – прокомментировали спецназовцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного российского вторжения на украинской земле уничтожили по меньшей мере 647 различных РСЗО оккупантов. За сутки 3 июля воины ВСУ сожгли еще шесть единиц такого вражеского вооружения.

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