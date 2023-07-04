ВСУ ликвидировали за сутки 770 оккупантов, сожгли 32 артсистемы врага – Генштаб

Защитники Украины в течение 3 июля ликвидировали на фронте 770 оккупантов и сбили в небе 29 дронов врага. За полные 495 суток полномасштабной войны потери личного состава ВС РФ уже достигают 231 030 военнослужащих и наемников.

Видео дня

Запас техники и вооружения захватчиков за последние сутки поредел на 90 единиц. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины сожгли 32 артиллерийские системы (всего 4252), девять боевых бронированных машин (7908), шесть РСЗО (647), три средства ПВО (394), два танка (4059) российской армии.

Кроме того, было уничтожено девять единиц автомобильной техники и автоцистерн (всех 6843). Защитники неба сбили 29 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (3602).

Всего за время войны на земле, воде и в воздухе Силы обороны Украины обезвредили 1264 крылатых ракеты, 590 единиц спецтехники, 315 самолетов, 309 вертолетов, 18 кораблей/катеров ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, только на Таврическом направлении в течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили 1389 огневых задач. Так воины отминусовали три роты оккупантов и уничтожили 12 складов БК врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!