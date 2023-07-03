ВСУ на Таврическом направлении отминусовали три роты оккупантов и уничтожили 12 складов БК: подробности

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Таврическом направлении, нанося врагу потери. Наши защитники отминусовали три роты оккупантов и уничтожили 12 складов БК.

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Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он уточнил, что подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки выполнили 1389 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. […] Также было уничтожено 12 складов боеприпасов врага", – отметил командующий.

Кроме того, ВСУ "демилитаризовали" 34 единицы военной техники противника. Речь идет о вертолете Ка-52, 4 танках, 3 ББМ, 2 пушках Д-30, БМ-21 "Град", 2 БпЛА Supercam, БпЛА Zala, пушке 2А36 "Гиацинт-Б", зенитном ракетном комплексе "Стрела" -10", 2 гаубице "Мста-Б" и автомобильной технике.

Стоит отметить, что в Украине начались уже 495-е сутки полномасштабной войны, во время нее вражеские войска РФ снова атаковали наши регионы ракетами и ударными дронами. На фронте продолжаются тяжелые бои на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где накануне произошло 39 боевых столкновений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны проанализировали ход боев на украинском фронте в течение 2 июля. Отмечается, что ВСУ вели контрнаступательные операции на шести участках и на некоторых добились успехов.

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