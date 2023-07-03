ВСУ отбили все атаки оккупантов в районе Марьинки, уничтожен пункт управления и 27 артсистем врага – Генштаб

В Украине начались уже 495-е сутки полномасштабной войны, во время них вражеские войска РФ снова атаковали наши регионы ракетами и ударными дронами. На фронте продолжаются тяжелые бои на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где накануне произошло 39 боевых столкновений.

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Защитники отбили все атаки оккупантов под Марьинкой, на разных участках уничтожили российскую технику и живую силу. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ на 3 июля.

За прошедшие сутки захватчики нанесли ракетный и авиационный удары, применив 12 крылатых и зенитных управляемых ракет, восемь ударных БПЛА типа Shahed по объектам гражданской инфраструктуры. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты и восемь дронов.

Кроме того, враг нанес 57 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной гражданской инфраструктуры, пострадали и мирные люди.

Ныне на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие и продолжает обстрелы. В частности, за прошедшие сутки нанес авиаудар в районе Плетеновки Харьковской области, из минометов и артиллерии ударил более чем по 30 населенных пунктах, среди которых Карповичи, Хреновка, Каменская Слобода Черниговской области; Сопычь,Соханы, Белополье и Пономаренко – Сумской; Казачья Лопань и Волчанск – Харьковской.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным российским обстрелам подверглись Масютовка, Кисловка и Берестово на Харьковщине. На Лиманском оккупанты ударили из авиации в районах Белогоровки, Новолюбовки на Луганщине и Дибровы, Северска на Донетчине. Артобстрелам от них подверглись Невское, Белогоровка, Верхнекаменское и Торское.

На Бахмутском направлении ВС РФ совершили безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От их артобстрелов пострадали более десятка населенных пунктов, в частности Васюкивка, Часов Яр и Ивановское.

На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Там же нанес авиационный удар, обстрелял из артиллерии этот город, а также Первомайское, Бердичи и еще ряд н. п. Донетчины.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки оккупантов в районе Марьинки. В то же время враг нанес по ней авиаудары, как и в районах Котляровки и Курахово. Обстрелял из артиллерии более десяти населенных пунктов, в том числе Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты ударили из авиации по Угледару, Богоявленке и Благодатному, обстреляли более 15 населенных пунктов, в том числе Золотую Ниву, Большую Новоселку, Водяное и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики в основном сосредоточены на недопущении продвижения ВСУ. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Змиевки, Херсона и Антоновки, совершили артобстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Херсон, Казацкое, Антоновка, Днепровское – Херсонское.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и два средства противовоздушной обороны врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны проанализировали ход боев на украинском фронте в течение 2 июля. Отмечается, что ВСУ вели контрнаступательные операции на шести участках и на некоторых добились успехов.

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