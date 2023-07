ВСУ провели контрнаступательные операции на шести участках фронта: в ISW оценили ход боев. Карта

Силы обороны Украины 2 июля провели контрнаступательные операции на шести участках фронта и добились успехов на некоторых из них. Они осуществили наземные атаки по врагу вокруг Бахмута и продвинулись вперед на западе Донетчины.

Также защитники занимают некоторые позиции в восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Антоновского моста. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что накануне ВСУ вели наступательные операции на Лиманском направлении, в районе Бахмута, на линии Авдеевка – Донецк, на западе Донецкой области, на административной границе между Запорожской и Донецкой областями, а также на западе Запорожья.

Официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что подразделения продолжают неустановленное наступление на флангах вокруг Бахмута.

На этом фоне российские пропагандисты жаловались, что украинские силы добились успехов к юго-западу от Клищеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

На кадрах с геолокацией, опубликованных в сети еще 1 июля, видно, что ВСУ продвигались к северо-востоку от Владимировки (12 км к юго-востоку от Угледара) на западе Донецкой области.

Также они продолжали контрнаступательные операции к югу и юго-западу от Орехова в западной части Запорожской области.

Коллаборант и пропагандист Владимир Рогов, ведущий антиукраинскую деятельность на оккупированной территории Запорожской области, признал, что Силы обороны Украины продвинулись к позициям войск РФ в районе Роботино (12 км к югу от Орехова). Он заявил, что в этих российских окопах идет рукопашный бой.

"Некоторые российские источники продолжают описывать эти украинские контрнаступательные операции как более мелкие тактические операции, чем более ранние украинские контрнаступления", – отметили в ISW, подчеркивая, что ныне речь не идет о большом контрнаступлении ВСУ, который все еще впереди.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что на юге идет мощная боевая работа украинских войск. Особое внимание защитники уделяют контрбатарейной борьбе и наносят врагу потери в живой силе и технике.

