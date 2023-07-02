Гуменюк о ситуации на юге: продолжается мощная боевая работа, враг несет потери

На юге нашего государства идет мощная боевая работа украинских войск. Особое внимание защитники уделяют контрбатарейной борьбе и наносят врагу потери в живой силе и технике.

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О ситуации на юге рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она призвала украинцев к "информационной тишине", чтобы не усложнять воинам и без того тяжелую работу.

"Чтобы была сделана хорошая боевая работа, нам нужна информационная тишина. Сейчас идет мощная боевая работа, в частности акцент на контрбатарейной борьбе. Особенности линии фронта в нашей зоне ответственности – она проходит по реке Днепр. При этом ее русло несколько деформировано в результате той катастрофы, которую создали" рашисты, взорвав Каховскую дамбу", – отметила Гуменюк.

Впрочем, добавила она, несмотря на все трудности, украинские воины продолжают наносить россиянам потери.

"Очень усложнена эта боевая работа, но за минувшие сутки среди наших достижений – 49 уничтоженных оккупантов и 15 единиц вражеской техники. Автобронетехники 8 единиц, 4 лодки и беспилотные летательные аппараты, которые враг существенно активизировал. Еще вчера мы наблюдали, что усилилась беспилотная разведка. Мы отработали по двум беспилотным разведчикам, которые залетали в направлении Николаевской области. Ночью это отразилось на нашей боевой работе, над Николаевщиной были уничтожены два вражеских ударных беспилотника типа "шахед", – рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Напомним, ранее в британской разведке сообщалось, что Россия пытается выбить ВСУ с левого берега Днепра десантно-штурмовыми подразделениями. Для этого 30 июня захватчики ударили "Искандером" по Антоновскому мосту на левом берегу Днепра, не добившись успеха в противодействии украинским воинам другими методами.

Именно в этот район, утверждают в британской разведке, украинские силы примерно с 23 июня 2023 года "почти наверняка возобновили переброску личного состава на восточный берег реки Днепр".

Бои на левобережье усилились с 27 июня. По данным британских разведчиков, оккупанты подключили к операции части из 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, входящей в состав группировки войск "Днепр".