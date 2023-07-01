Британская разведка: Россия пытается выбить ВСУ с левого берега Днепра десантно-штурмовыми подразделениями

На юге Украины Силы обороны находятся на левом, временно оккупированном берегу Днепра в районе уничтоженного Антоновского моста. Российские захватчики пытаются выбить ВСУ с применением своих десантно-штурмовых войск.

Видео дня

Об этом сообщила британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 1 июля на Twitter-странице министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В ведомстве заявили, что украинские силы в Херсонской области примерно с 23 июня 2023 года "почти наверняка возобновили переброску личного состава на восточный берег реки Днепр" в районе Антоновского моста.

Бои на левобережье усилились с 27 июня. По данным британских разведчиков, оккупанты подключили к операции части из 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, входящей в состав группировки войск "Днепр" (ГВД).

"В последние недели Россия, скорее всего, передислоцировала элементы ГВД, защищающие берег Днепра, для усиления Запорожского сектора", – отметили в разведке.

Там также заявили, что бои в районе моста усложняются затоплением и разрушениями после подрыва противником Каховской плотины 6 июня 2023 года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские захватчики пытаются сдержать контрнаступление Сил обороны Украины на Запорожье и Херсонщине. На востоке враг концентрирует усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

– Более детально о ситуации на фронте можно почитать в сводке Генерального штаба ВС Украины по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!