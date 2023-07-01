Войска РФ пытаются сдержать контрнаступление ВСУ и используют гражданских в качестве 'живого щита' – Генштаб

Российские оккупанты пытаются сдержать контрнаступление Сил обороны Украины на Запорожье и Херсонщине. На востоке же враг концентрирует усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои: защитники отразили наступления захватчиков в направлении Новоселовского и в районе Серебрянского лесничества на Луганщине, а также в районе Богдановки, Хромового, Авдеевки, Первомайского и Марьинки на Донетчине.

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Россияне продолжают обстреливать мирные города и села Украины и используют гражданских как "живой щит", а украинские воины наносят врагу урон в живой силе и технике. Подробности о ситуации на фронте сообщили в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Украины. Под вражеским огнем накануне оказались позиции украинских воинов, военная и гражданская инфраструктура в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. За сутки россияне нанесли 8 ракетных и 58 авиационных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В частности, в результате ракетного удара крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-К" по школе в Сергеевке Донецкой области – 2 гражданских человека погибли и 6 ранены, школа полностью разрушена. В результате обстрела российскими оккупантами жилого дома в Антоновке на Херсонщине получила ранения семья с ребенком. В общей сложности повреждено около 30 гражданских жилых домов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", – отметили в Генштабе.

Тем временем украинские военные наносят врагу потери.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ противника.

На востоке враг продолжает концентрировать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток там произошло 22 боевых столкновения.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, под огонь попали Красные Лозы, Гремяч, Богданово Черниговской области; Волфино, Константиновка, Басовка Сумской области и Гатище, Огурцово и Дворечанское в Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки, Котляровки и Берестового Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противник наносил по Путниково, Фиголовке, Двуречной, Масютовке, Купянску и Кисловке Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник проводил наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Раздолевка и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромового. Нанес авиационные удары в районах Торецка и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Марково, Ивановское, Александро-Шультино и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении при поддержке авиации враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Бердичи, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар возле этого города. Совершил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности Красногоровки, Марьинки, Георгиевки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатного и Золотой Нивы. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, пострадали Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленко, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался провести наступательные действия в районе Равнополя, понес потери. Нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Сереж них Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, все чаще самовольно покидающих боевые позиции. В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области, отказались участвовать в боевых действиях. Имеющиеся в подразделении вооружения российские отказники вывели из строя", – рассказали в Генштабе.

Также, по данным разведки, на оккупированных территориях захватчики продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита". В населенном пункте Тополовка Херсонской области российское военное командование расселяет своих военнослужащих в частных домах, в которых проживает гражданское население.

Напомним, 30 июня президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери ЧВК "Вагнер" во время боев в Украине: они составили более 100 тысяч человек ранеными и убитыми.

По словам президента, 21 тысячу "вагнеровцев" ликвидировали Силы обороны Украины, а еще 80 тысяч получили разные травмы.