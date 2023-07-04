В Украине ликвидировали командира отряда чеченского спецназа 'Ахмат' с позывным 'Большой'

В Украине ликвидировали командира российского спецотряда "Ахмат" Евгения Писаренко. Он с начала войны воевал в Донецкой области.

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Об этом сообщил командир подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов. Оккупант имел позывной "Большой".

Ранее он служил в ставропольском ОМОНе, где получил звание полковника. С начала полномасштабного вторжения Писаренко добровольно вступил в армию РФ. Затем в составе чеченского батальона "Ахмат" участвовал в войне России против Украины.

Напомним, в Украине "демилитаризовали" еще один высокопоставленный захватчик из России. В частности, на фронте был ликвидирован 38-летний полковник ВС РФ Михаил Никилин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ВСУ ликвидировали уже 12 российских генералов. Теперь в этот список добавилось еще одно имя.

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