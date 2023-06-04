В Украине ликвидировали российского полковника. Фото

В Украине "демилитаризовали" еще одного высокопоставленного захватчика из России. В частности, на фронте ликвидировали 38-летнего полковника ВС РФ Михаила Никилина.

Видео дня

Смерть оккупанта родом из Воронежа признали на его родине, сообщил в Twitter блогер Necro Mancer. Также информацию подтвердил украинский офицер Анатолий "Штирлиц" Штефан (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что бойцы ВСУ обезвредили российского полковника, который был командиром полка, 30 мая 2023 года.

"Бывший воронежский ученик, командир какого-то полка полковник Никилин Михаил Андреевич 1985 г. р. 30/05/23 непонятным образом невыносимо потерялся во время СВО", – иронически написал Necro Mancer.

О смерти своего бывшего ученика сообщила администрация школы №51 российского города Воронеж, из которой Никилин выпустился в 2002 году. Детали ликвидации оккупанта на его родине не известили.

"Хорошая новость. Еще одного полковника – командира раш*стского полка демобилизовали. Детали позже. Смерть мра*ям", – прокомментировал это полковник ВСУ "Штирлиц", позже назвав имя и опубликовав фото Никилина, который стал "грузом 200".

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне в Украине был ликвидирован подполковник армии РФ Вячеслав Опольский из Башкирии. Оккупант пошел воевать против ВСУ добровольцем, а в 2008 году он "отличился" в Грузии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!