В Украине ликвидировали оккупанта-подполковника из Башкирии, 'отличившегося' в Грузии. Фото

Подполковник армии РФ из Башкирии Вячеслав Опольскийликвидирован в Украине. На войну он отправился добровольцем, причем еще в 2008 году оккупант "отличился" в Грузии.

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Опольский получил смертельное ранение 12 мая. О смерти захватчика рассказал в соцсетях его брат.

Судя по данным, доступным в сети, Опольский не был действующим офицером и находился в запасе, но решил "поучаствовать" в войне против Украины добровольцем.

Он окончил с отличием Рязанское военно-воздушное училище.

Местом жительством в соцсетях указана Кубинка Московской области, где базируется элитная 45-я отдельная бригада ВДВ РФ.

Судя по фото, уже в 2007 году Опольский носил погоны майора, а в 2008 участвовал в агрессии против Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине ликвидированы 580 оккупантов, уничтожены более 80 единиц их техники.

– Пленный оккупант рассказал о проблемах в войсках России. По его словам, росТВ рассказывает сказки, а армия РФ разрушает жизни мирных.