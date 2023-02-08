Герасимов, Колесников, Кутузов и другие: ВСУ ликвидировали уже 13 российских генералов

За неполный год войны с Украиной Россия недосчиталась по разным данным от 10 до 13 своих генералов (для сравнения: США за все свои войны в Афганистане и Ираке потеряли только одного генерала). Последнего из них (на сегодняшний день) ликвидировали в ночь на 5 февраля 2023 года. Речь идет о Дмитрии Ульянове, который командовал полком мобилизованных мотострелков из Татарстана. Он стал первым генералом РФ, демилитаризованным украинскими воинами в 2023 году.

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Всего OBOZREVATEL насчитал 13 российских генералов, вернувшихся домой с пометкой "Груз 200" на катафалках. Вот что о них известно:

Генерал-майор Магомед Тушаев, 26 февраля 2022 года, 36 лет

Командир 141-го моторизованного полка имени Ахмата Кадырова Национальной гвардии Чечни, генерал-майор Магомед Тушаев был ликвидирован 26 февраля 2022 года вблизи Гостомеля Киевской области. Его ликвидировали вместе с подразделением, которое называли "элитным", во время движения колонной на Киев.

Известно, что Тушаев являлся одним из ближайших соратников президента Чечни в составе России Рамзана Кадырова. Сам Кадыров так и не признал гибель своего генерала и продолжает утверждать, что он жив. Правда, никаких фактов в подтверждение этого нет.

Генерал-майор Андрей Суховецкий, 28 февраля 2022 года, 47 лет

Заместитель командующего 41-й общевойсковой армией РФ генерал-майор Андрей Суховецкий был ликвидирован 28 февраля 2022 года под Мариуполем Донецкой области.

Легендарный в России воздушный десантник. Ранее три года командовал 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. Воевал в Абхазии, Сирии, Чечне, имел медаль "За возвращение Крыма". Считался одним из самых титулованных российских генералов.

Примечательно, что 4 марта президент РФ Владимир Путин лично признал смерть Суховецкого. Таким образом он стал первым российским генералом, чью гибель официально признали российские власти.

Генерал-майор Виталий Герасимов, 7 марта 2022 года, 44 года

Начальник штаба – первый заместитель командующего 41-й общевойсковой армией РФ генерал-майор Виталий Герасимов был ликвидирован 7 марта 2022 года вблизи Харькова.

Виталий Герасимов с 2010 года состоял в командных должностях (командир бригады, командир дивизии, начальник штаба). Перед вторжением в Украину успел повоевать во Второй чеченской войне и поучаствовать в военной операции России в Сирии. Имел медаль "За возвращение Крыма".

Генерал-майор Владимир Фролов, 10 марта 2022 года, 55 лет

Заместитель командующего 8-й гвардейской армией РФ генерал-майор Владимир Фролов был ликвидирован 10 марта 2022 года при неустановленных обстоятельствах.

Информация о его смерти поступила из России 16 апреля 2022 года, когда в Санкт-Петербурге прошли торжественные похороны генерала. В выпущенном по случаю похорон прес-срелизе пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что Фролов "погиб в ходе "спецоперации" в Украине".

Генерал-майор Андрей Колесников, 11 марта 2022 года, 45 лет

Командующий 29-й общевойсковой армией РФ генерал-майор Андрей Колесников был ликвидирован 11 марта 2022 года при невыясненных обстоятельствах.

Ранее командовал элитной 4-й Кантемировской танковой дивизией и был начальником штаба 1-й танковой армии. В 2021 году получил звание генерал-майора и был назначен командующим 29-й общевойсковой армией, которая под его командованием показывала одни из лучших результатов в Восточном военном округе.

Генерал-майор Олег Митяев, 15 марта 2022 года, 48 лет

Командующий элитной 150-й мотострелковой дивизией ВС РФ генерал-майор Олег Митяев был ликвидирован 15 марта 2022 года вблизи города Мариуполь Донецкой области бойцами полка "Азов".

Перед вторжением в Украину, в 2021 году, занимал должность заместителя командующего группировкой войск России в Сирии. В частности, руководил военным парадом на российской базе Хмеймим в Сирии по случаю 9 мая.

Интересно, что 150-ю мотострелковую дивизию в России позиционируют как наследницу 150-й стрелковой дивизии ВС СССР, сформированную в 1943 году и участвовавшую в штурме Рейхстага. Именно эта дивизия, как правило, открывала московские парады на 9 мая.

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, 18 марта 2022 года, 46 лет

Командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев был ликвидирован 18 марта 2022 года в селе Чернобаевка Херсонского района в результате огневого удара ВСУ по Чернобаевскому аэродрому.

8-ю гвардейскую общевойсковую армию Южного военного округа Мордвичев возглавил в ноябре 2021 года. До этого полгода был начальником штаба и первым заместителем командующего этой армией, а до этого – три года начальником штаба и первым заместителем командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа РФ.

Генерал-лейтенант Яков Резанцев, 24 марта 2022 года, 48 лет

Командующий 49-й общевойсковой армией РФ генерал-лейтенант Яков Резанцев был ликвидирован в селе Чернобаевка Херсонского района. В ходе отражения российского вторжения ВСУ нанесли удар по передовому командному пункту 49-й общевойсковой армии, где он в то время находился.

Командовать 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Резанцев начал в августе 2020 года. В 2021 году получил воинское звание генерал-лейтенант. Также выполнял специальные задания во время военной операции России в Сирии.

Генерал-майор Андрей Симонов, 29 апреля 2022 года, 55 лет

Заместитель начальника войск РЭБ ВС РФ, генерал-майор Андрей Симонов был ликвидирован 29 апреля 2022 года вблизи города Изюм в Харьковской области вследствие огневого удара ВСУ по передовому командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ.

Считался ведущим специалистом по радиоэлектронной борьбе в Вооруженных силах РФ. В прошлом командовал кибербезопасностью Западного военного округа РФ.

Генерал-майор Канамат Боташев, 22 мая 2022, 63 года

Наемник ЧВК "Вагнер", генерал-майор ВВС РФ в отставке Канамат Боташев был ликвидирован 22 мая 2022 года вблизи города Попасная Луганской области. Пилотировавший Боташевым штурмовик Су-25 во время атаки позиций ВСУ сбил с помощью ПЗРК "Игла" воин 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В ВВС РФ Боташев имел класс летчика-снайпера, занимал должности командира авиационного полка, авиационной дивизии в Забайкальском военном округе, 7000-й гвардейской авиационной базы первого разряда Западного военного округа ВС РФ в Воронеже и авиабазы "Балтимор". Однако в 2012 году во время летно-тактических учений в Карелии решил самостоятельно пилотировать истребитель Су-27УБ и во время незапланированных учениями выкрутасов разбил самолет стоимостью 100 миллионов рублей, успев катапультироваться. Как следствие – был уволен из ВС РФ и приговорен к четырем годам лишения свободы условно с обязательством частично компенсировать государству ущерб в размере 5 миллионов рублей. С началом полномасштабного вторжения в Украину нанялся в ЧВК "Вагнер".

Генерал-лейтенант Роман Кутузов, 5 июня 2022, 53 года

Начальник штаба – первый заместитель командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией РФ, командующий 1-м армейским корпусом "ДНР", генерал-лейтенант (посмертно) Роман Кутузов был ликвидирован 5 июня 2022 года в поселке Николаевка вблизи Попасной Луганской области.

7 июня 2022 был похоронен на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" Митищинского городского округа. Кутузов стал четвертым российским генералом, гибель которого во время войны в Украине была официально признана российскими СМИ. В России в честь его ликвидации выпустили почтовую марку, а также назвали его именем улицу и школу во Владимире.

Генерал-майор Артём Насбулин, 11 июля 2022 года

Начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ, генерал-майор Артем Насбулин был ликвидирован 11 июля 2022 года в Херсонской области в результате огневого удара ВСУ по штабу оккупантов из реактивных систем залпового огня HIMARS. Вместе с ним погибли четыре офицера в звании полковника и подполковника. Идентифицировать их удалось только благодаря тесту ДНК.

О ликвидации генерала Насбулина сообщил спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. В то же время, никакого упоминания о существовании такого офицера в интернете нет.

Интересно, что 22-й армейский корпус – это объединение в составе Береговых войск ВМФ России Черноморского флота. Корпус является частью российских оккупационных войск в Крыму. Управление корпуса находится в Симферополе.

Генерал-майор Дмитрий Ульянов, 5 февраля 2023 года

Генерал-майор ВДВ ВС РФ в отставке Дмитрий Ульянов был ликвидирован 6 февраля 2023 года на Донбассе. Обстоятельства демилитаризации уточняются.

Известно, что к началу полномасштабной войны Ульянов находился в отставке, но поехал добровольно убивать украинцев. Командовал мотострелковым полком мобилизованных из Республики Татарстан в составе России.

Ранее Ульянов служил в должности начальника штаба 7-й дивизии Воздушно-десантных войск, командиром 1141-го артиллерийского полка и командиром 98-й дивизии Воздушно-десантных войск (уволился в запас в 2017 году).

Список будет дополнятся. Непременно.

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