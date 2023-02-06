В Украине ликвидировали российского генерала, командовавшего ''мобиками'' из Татарстана. Фото

Страна-агрессор Россия снова потерпела потери на фронте, причем среди командования. Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали генерала оккупационной армии. Он был командиром мобилизованных из Татарстана.

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Речь идет о Дмитрии Ульянове. Об этом сообщает сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Telegram (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Зажмурен р*ZZкий генерал, он по Донбассу разъезжал, и украинскую песню, на татарском напевал..." – отметил Комахидзе.

Он добавил, что по некоторым данным, Ульянов был ликвидирован прошлой ночью.

Оккупант носил звание генерал-майора ВДВ РФ. В некоторых открытых источниках говорится, что ранее он служил на должности начальника штаба 7-й дивизии ВДВ.

Кроме того, Ульянов был командиром 1141-м артполком и командиром 98-й дивизии ВДВ

Отметим, Силы обороны Украины во время боев 5 февраля ликвидировали на фронте около 870 оккупантов. Также защитники превратили в металлолом ряд бронемашин и некоторое вооружение войск РФ.

Всего с начала войны украинские воины "демилитаризовали" уже 132 160 военнослужащих российской армии.

За сутки украинские воины уничтожили 11 вражеских танков (всего 3231) и десять боевых бронированных машин (6415).

Помимо этого, ВСУ на фронте сожгли 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5104), пять артиллерийских систем (2231), одну РСЗО (461) ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние три дня воины ВСУ уничтожили три склада боекомплекта, две базы захватчиков и нефтебазу, которую использовал враг. Также защитники продемонстрировали точный удар по оккупантам на Луганщине, где ликвидировали танк и грузовик ВС РФ.

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