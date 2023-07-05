В ISW объяснили 'медленный' темп контрнаступательных операций ВСУ: у войск есть задача 'номер один'. Карта

За счет "медленного" контрнаступления против российских оккупационных войск украинские силы сосредоточились на создании "асимметричного градиента истощения", который сохраняет личный состав Сил обороны. При этом бойцы выполняют свою основную задачу по уничтожению российских войск и их техники.

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Об этом сказано в сводке американского Института изучения войны (ISW) за 4 июля. Там отметили, что действия украинской армии пояснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, по словам которого украинские силы на данный момент занимаются ликвидацией оккупантов, техники, складов горючего, артиллерии и средств ПВО. Он подчеркнул, что "война на уничтожение равна войне на километры".

В оценке Данилова подчеркивается приоритетность продолжающейся кампании Украины по истощению армии врага и средств, а не попыткам провести масштабные широкомасштабные механизированные маневры для быстрого возвращения больших участков территории.

При этом, как отметили в ISW, председатель Военного комитета НАТО адмирал Боб Бауэр сообщил 3 июля, что украинские силы правы, действуя осторожно и избегая больших потерь в ходе контрнаступления, и признал, что операция затруднена из-за наземных мин и других препятствий на глубине до 30 км вглубь оккупированной Россией территории.

В то же время с начала контрнаступления в начале июня Силы обороны освободили территорию на нескольких участках фронта. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 3 ​​июля, что за последнюю неделю украинские силы освободили в общей сложности 37,4 квадратных километра на востоке и юге Украины. Украинские силы продолжают уверенное, постепенное наступление.

Аналитики подчеркнули, что нынешний темп украинских операций не свидетельствует о тупиковой ситуации или о том, что наша армия не может отбить большие территории. Специалисты аргументировали тем, что в период с августа по ноябрь 2022 года украинские силы проводили медленные и постепенные операции по блокированию районов сосредоточения россиян на левом берегу Херсонской области и ограниченные наземные атаки на правом берегу, прежде чем в середине ноября освободить часть региона.

В ISW согласились, что ситуация на юге Украины иная, но тем не менее украинское контрнаступление в Херсоне чередовало фазы относительно быстрого наступления с длительными периодами подготовки, боевыми действиями, направленными на истощение российских войск, и ограниченными успехами, которые в конечном итоге сделали российские позиции на западном берегу реки несостоятельными.

"Нынешнее украинское контрнаступление менее драматично и быстро, чем то, которое освободило большую часть Харьковской области, более успешно, чем неудавшееся зимнее наступление россиян, и в целом больше всего похоже на более медленное, но в конечном итоге успешное Херсонское контрнаступление по своим темпам и начальному прогрессу", – пришли к выводу аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ВСУ продвигаются очень четко. Он отметил, что украинское контрнаступление спланировано четко и правильно, а сам он "не ждал таких успехов";

– начальник Штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин заявил, что сейчас украинские военные прилагают большие усилия, чтобы "истощить российских военнослужащих" и ослабить оборону противника в процессе контрнаступления. ВСУ нацелены на преодоление обороны российских оккупационных войск.