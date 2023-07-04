'Пытаются взять измором': начальник Штаба обороны Британии прокомментировал стратегию контрнаступления ВСУ

Сейчас украинские военные прилагают усиленные усилия, чтобы "истощить российских военнослужащих" и ослабить оборону противника в процессе контрнаступления. ВСУ нацелены на преодоление обороны российских оккупационных войск.

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Об этом заявил начальник Штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин. Он подчеркнул, что контрнаступление украинских военных "в полной мере" пока все еще не началось.

По высказыванию адмирала, сейчас наши защитники активно применяют стратегию "истощения, растягивания и нанесения ударов". Цель состоит в прорыве обороны российских оккупационных войск.

Начальник Штаба Британии также заявил, что в настоящее время неправильно устанавливать строгие временные рамки и утверждать, что "контрнаступление проходит медленно".

"Даже за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год… Россия настолько слаба, что у нее нет сил для значительного контрнаступления", – отметил адмирал.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший офицер разведки и службы безопасности британской армии Филипп Ингрэм заявил, что Силы обороны в ходе контрнаступления могли продвинуться на километр в направлении Бахмута на востоке Украины. В настоящее время линия фронта протянулась примерно на 600 км.

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