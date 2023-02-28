Десятки раненых и убитых: оккупант пожаловался на значительные потери войск Путина на рубеже Горловка – Клещиевка. Перехват

Российский оккупант рассказал о серьезных потерях в его подразделении на рубеже Горловка – Клещиевка. По его словам, захватчики теряют десятки военных убитыми и ранеными.

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Перехват разговора оккупанта обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В беседе военнослужащий оккупационных войск жалуется на гибель своих сослуживцев (чтобы послушать аудио, доскролльте новость до конца).

"Смотри у меня сегодня три "трехсотых", два "двухсотых", вчера у меня было два... Жорик погиб. И смотри, у меня в сумме выходит без вести, которые я не знаю, но они скорее всего "двухсотые", 12 человек, "300" у меня 19 человек и два "200", которые я знаю", – сказал захватчик.

Отметим, с направления Клещиевки оккупанты атакуют Бахмут, пытаясь взять город в кольцо.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение суток украинские защитники отбили атаки на Бахмутском направлении, в том числе в районе Клещиевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению аналитиков ISW, войска РФ пытаются сменить тактику наступлений в Украине путем формирования малых штурмовых групп. Таким образом они хотят компенсировать ограничения своей боевой мощи.