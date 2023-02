Войска РФ пытаются изменить тактику наступлений в Украине: в ISW раскрыли планы захватчиков

Реагируя на затяжные наступательные неудачи, российские войска пытаются ввести новую тактику нападения путем формирования малых штурмовых групп. Таким образом, они хотят компенсировать текущие ограничения своей боевой мощи.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, или ISW), ссылаясь на украинские и российские источники. Отмечается, что россияне формируют штурмовые отряды, состоящие из трех штурмовых рот и танковой поддержки.

ISW ссылается на данные украинского офицера запаса, опубликовавшего фотографию захваченного российского учебника, в котором подробно описана тактика нового "штурмового отряда", который является подразделением размером с батальон, оптимизированным для фронтального нападения на укрепленные районы.

"Захваченный российский военный учебник свидетельствует о том, что российские силы внедряют новую тактику нападения, чтобы компенсировать текущие ограничения собственной боевой мощи в ответ на затяжные наступательные неудачи", – говорится в сообщении.

В захваченном учебнике отмечается, что штурмовой отряд имеет шесть основных боевых танков Т-72, 12 БМП, а также определенное количество переносных термобарических систем залпового огня, противотанковых управляемых ракетных комплексов, буксируемой артиллерии и самоходных минометов.

Такой штурмовой отряд состоит из трех штурмовых рот и танковой части. Каждая штурмовая рота имеет командный элемент, два штурмовых взвода (при этом численность взвода значительно ниже обычной), группу БПЛА, группу боевых бронированных машин, взвод огневой поддержки и взвод артиллерийской поддержки, резервное отделение и отделение медицинской эвакуации. Каждая рота имеет на вооружении один танк и четыре боевых машины пехоты БМП/БМД-2 с противотанковыми установками, крупнокалиберными пулеметами и минометами.

"Основными маневровыми элементами формирования являются штурмовые взводы по 12-15 человек, разбитые на тактические группы по три человека. Десантно-штурмовое отделение проводит штурм менее чем через минуту после начала артобстрела открытых укрепленных позиций, при этом командир взвода управляет минометным огнем, а тактические группы являются основными маневровыми элементами строя", – приводит ISW комментарии украинского офицера запаса, обнародовавшего фото страниц учебника.

Таким образом, Institute for the Study of War делает вывод, что российские войска пытаются адаптировать свои силы к новым условиям, создавая меньшие и более ловкие военные формирования, чем используемые ранее неэффективные батальонные тактические группы (БТГ).

"В учебнике говорится о том, что российские войска используют танки Т-72 для прямой огневой поддержки с тыла, а не как составные части общевойсковой группы. Усиление опоры на спешившуюся пехоту и перевод танков на огневую поддержку с тыла указывает на то, что российское военное руководство предпочитает защиту основных боевых танков, а не защиту пехоты, что подтверждает недавние сообщения о значительных потерях техники, которые российские бронетехнические подразделения понесли в первый год войны", – цитирует ISW украинского офицера запаса.

Предполагается, что тактика штурмового отряда также свидетельствует о том, что российские военные могут пытаться институционализировать практику, используемую ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, когда фронтовые атаки осуществлялись малыми группами, что уменьшило зависимость от массированного огневого прикрытия, поскольку запасы российской артиллерии и техники на исходе.

При этом аналитики ISW отмечают, что чрезвычайно изнурительное наступление ЧВК "Вагнер" на Бахмут не смогло достичь значительного оперативного результата, поэтому институционализация его тактики особенно ничем не поможет, а даже наоборот – вероятно, приведет к потере российской боевой мощи и не сможет эффективно противостоять обычным украинским батальонам и бригадам.

"Штурмовые отряды могут получить тактические преимущества за счет своей простоты, но, вероятно, быстро достигнут кульминации из-за своего небольшого размера и тактики истощения. Российские войска вряд ли смогут быстро совершить значительные прорывы в оперативном плане с этими формированиями", – заключает американский Институт изучения. войны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по словам бывшего главы Службы внешней разведки и эксначальника военной разведки Украины Валерия Кондратюка, "технология Пригожина" в нынешней войне не работает. По его мнению, российские оккупационные войска успеха добиться не смогут, а наоборот будут нести масштабные потери.

