"Действуем шаг за шагом": Данилов назвал "задачу номер один" для ВСУ
На данном этапе задача номер один для украинских защитников – максимальное уничтожение личного состава, оружия, техники, горючего, командных пунктов и ПВО оккупантов. Силы обороны действуют спокойно и взвешенно, шаг за шагом освобождая родную землю.
Об этом 4 июля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Силы обороны Украины на данном этапе активных боевых действий выполняют задачи номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, БК, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии", – написал он в своем Twitter.
По словам Данилова, последние дни стали особенно урожайными для украинских войск.
"Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второго. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", – пояснил секретарь СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Аналитики ISW отметили, что ВСУ ведут контрнаступление на четырех участках фронта, тогда как российские пропагандисты опасаются, что украинские войска форсируют Днепр.
– В Генштабе ВСУ рассказали, что враг сосредоточил усилия на четырех направлениях. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои.
– По данным Генштаба, украинские воины ликвидировали за сутки около 770 оккупантов и 90 единиц техники и оружия противника.
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