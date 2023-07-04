'Действуем шаг за шагом': Данилов назвал 'задачу номер один' для ВСУ

На данном этапе задача номер один для украинских защитников – максимальное уничтожение личного состава, оружия, техники, горючего, командных пунктов и ПВО оккупантов. Силы обороны действуют спокойно и взвешенно, шаг за шагом освобождая родную землю.

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Об этом 4 июля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Силы обороны Украины на данном этапе активных боевых действий выполняют задачи номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, БК, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии", – написал он в своем Twitter.

По словам Данилова, последние дни стали особенно урожайными для украинских войск.

"Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второго. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", – пояснил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Аналитики ISW отметили, что ВСУ ведут контрнаступление на четырех участках фронта, тогда как российские пропагандисты опасаются, что украинские войска форсируют Днепр.

– В Генштабе ВСУ рассказали, что враг сосредоточил усилия на четырех направлениях. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои.

– По данным Генштаба, украинские воины ликвидировали за сутки около 770 оккупантов и 90 единиц техники и оружия противника.