Войска РФ сосредоточили усилия на четырех направлениях: в Генштабе рассказали, где идут тяжелые бои. Карта

В минувшие сутки (3 июля) на фронте в Украине произошло более 40 боевых столкновений. Усилия российских оккупантов сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Сводка (по состоянию на 6:00) была опубликована на Facebook-странице ведомства утром во вторник, 4 июля (496-е сутки полномасштабного вторжения РФ).

В эту ночь противник снова атаковал нашу страну иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. "Информация о последствиях российской террористической атаки уточняется", – заявили в Генштабе.

По уточненной информации, за прошедшие сутки войска агрессора применили три зенитные управляемые ракеты ЗРК С-300 и 22 БпЛА Shahed по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях.

В результате противовоздушного боя наши воины уничтожили 16 дронов-камикадзе.

В целом противник нанес 56 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников и населенным пунктам. Есть жертвы и раненые среди гражданского населения, разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, многоэтажек, частных жилых домов.

В ГШ ВСУ предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары по городу Сумы и в районе Екатериновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, пострадали Бачевск, Ходыно, Екатериновка Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань и Бударки – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях враг активно наносил авиаудары. При этом наши защитники успешно отбили 7 атак противника в районах южнее Новоселовского, Нововодяного, западнее Дибровы Луганской области и северо-восточнее Серебрянского лесничества и неподалеку от Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Петро-Ивановка, Новомлинск, Купянск Харьковской области, Невское и Белогоровка – Луганской и Верхнекаменное, Берестово, Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии российских войск, наши защитники успешно отбили 9 атак захватчиков в районах Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Предтечино, Клещиевка.

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражескими авиаударами и огнем артиллерии наши защитники отбили 15 атак оккупантов в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупационные силы вели безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области. Зафиксирован авиаудар возле Благодатного. Произошли вражеские обстрелы более 10 населенных пунктов. Это, в частности, Благодатное, Угледар, Богоявленка, Шахтерское и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Марганец, Никополь Днепропетровской области, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

В Генштабе добавили, что российские оккупанты продолжают нарушение норм международного гуманитарного права и использования детских учреждений временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

Так, в селе Макарово Луганской области на территории детского оздоровительного лагеря российские военнослужащие обустроили военный госпиталь, где находится более 100 раненых оккупантов. На всей территории лагеря рассредоточена российская военная техника и блокпосты. В непосредственной близости – жилые дома местного населения.

Похожая ситуация и в городе Лиман Луганской области, где российские оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь "Ялинка". Там на лечении также находятся более 100 раненых захватчиков. Территория лагеря используется и для хранения военной техники.

Как писал OBOZREVATEL:

– Аналитики Института изучения войны заявили, что 3 июля Силы обороны Украины вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта и немного продвинулись вперед.

– При этом на фоне успехов украинских воинов, в частности на Херсонщине, блогеры-пропагандисты из РФ выразили "опасения", что ВСУ якобы вскоре форсируют Днепр.

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