ВСУ ведут контрнаступательные операции на четырех участках фронта, z-блогеры боятся, что украинские войска форсируют Днепр – ISW

В течение 3 июля Силы обороны Украины вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта и немного продвинулись вперед. На фоне их успехов, в частности на Херсонщине, блогеры-пропагандисты из РФ выразили "опасения", что ВСУ вскоре форсируют Днепр.

Они ухватились за недавнюю активность украинских военных на левом берегу региона, чтобы призвать командование оккупантами к увеличению присутствия малых речных судов и техники на реке для "предотвращения дальнейшего продвижения Украины". На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, накануне украинские войска вели контрнаступательные действия на Лиманском направлении и продолжили их в районе Бахмута, на западном приграничье Донецкой и Запорожской областей, западной части Запорожья.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ отбили 9 кв. км территории на востоке. А кадры с геолокацией показывают, что они продвинулись к юго-западу от Бахмута.

По словам Маляр, Силы обороны также отбили 28,4 кв. км территории на юге в течение прошлой неделе. В общем же, говорят аналитики, за неустановленный период времени ВСУ удалось освободить 158,4 кв. км украинских земель на юге.

Помимо этого, украинские силы добились ограниченных успехов к югу от Орехова в западной части Запорожской области.

Тем временем российские z-блогеры ухватились за недавнюю активность украинцев на восточном (левом) берегу Херсонской области, чтобы призвать к увеличению присутствия малых речных судов и техники на Днепре, дабы предотвратить дальнейшее их продвижение.

Еще 2 июля они обратились к главам Дагестана и Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с просьбой направить конфискованные у браконьеров катера на линию фронта в Херсонской области. Пропагандисты жаловались, что 10 полков и бригад Южного военного округа, в частности группировке "Днепр" оккупантов, "очень нужны корабли".

ISW ранее сообщал, что провоенные блогеры обвиняют минобороны РФ в неспособности обеспечить российские силы на временно оккупированном восточном берегу Херсонщины необходимыми катерами и другим оборудованием. Поэтому, вероятно, теперь они передали свои запросы на дополнительную материально-техническую поддержку руководителям российских регионов.

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на обращение пропагандистов и поручил республике решить вопрос о передаче путинскому войску конфискованных браконьерских лодок.

При этом еще один российский z-блогер призвал к "возрождению Днепровской флотилии" – специального военного речного соединения, действовавшего в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1787-1792 годов, в гражданской войне в России и во Второй мировой войне.

Он утверждал, что такая флотилия может "значительно улучшить положение" российских войск на Херсонском направлении и что эту группировку можно усилить простыми гражданскими катерами.

Несколько других блогеров, в том числе террорист Игорь Гиркин, утверждали, что российским силам в Херсонской области нужны небольшие лодки и оборудование, чтобы "держать украинские войска как можно дальше от дельты Днепра".

"В целом тревожная реакция российских блогером на недавнюю украинскую активность в форсировании Днепра свидетельствует о том, что многие из них опасаются способности Украины форсировать реку и считают, что нынешнее командование группировки "Днепр" недостаточно подготовило свои войска к этой возможности", – выразили убеждение в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что на Лиманском и Бахмутском направлениях Россия сосредоточила 180 тысяч своих солдат. В районе самого Бахмута находится около 50 тысяч оккупантов.

