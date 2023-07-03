На восточном фронте РФ сосредоточила большие силы: в ВСУ назвали количество россиян, штурмующих Лиман и Бахмут

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в зоне ответственности восточной группировки украинских войск российские оккупанты сосредоточили 180 тысяч своих солдат личного состава. В районе отдельного Бахмута – около 50 тысяч бойцов захватнической армии.

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Об этом он рассказал в эфире телемарафона UA Разом. На Лимано-Купянском направлении собрано достаточно мощная группировка – более 120 тысяч вражеских войск.

"Это воздушно-десантные войска, механизированные подразделения, подразделения так называемого боевого армейского резерва, территориальные войска и штурмовые роты "Шторм Z", – указал Череватый.

Украинский военный также добавил, что это направление остается лидером по количеству обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии. В сутки там однажды зафиксировали целых 595 ударов оккупантов.

"Противник совершил восемь штурмов позиций украинских военных и 16 авианалетов. В ходе обороны ВСУ ликвидировали 57 оккупантов, 78 солдат врага получили ранения, три оккупанта взяты в плен", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Череватый указал, что наиболее эффективно в Бахмуте действуют украинские снайперские группы и некоторые другие подразделения.

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