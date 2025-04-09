Наемники-добровольцы с севера страны: в сети идентифицировали пленных китайцев на войне в Украине. Фото

Гражданин Китая, который во время боевых действий против Украины в составе оккупационных войск попал в плен, является жителем провинции Хэйлунцзян на севере КНР. Он заплатил посреднику 300 тысяч. руб. (140 тыс. грн), чтобы получить возможность попасть на войну.

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Автор цифрового контента Нонна Кобидзе-Чень нашла и показала в сети паспорт пленника. В свою очередь, в оперативно-тактической группировке ВСУ "Луганск" рассказали историю этого китайца.

Госпожа Нонна, муж которой жил и работал в Китае, обратила внимание на акцент пленника.

"Это 200% китаец, он говорит на официальном языке Китая Путунхуа (мандарин). Судя по произношению, этот китаец из северного Китая. Паспорт выдан в провинции Хэйлунцзян, откуда и мой муж. Скорее всего, и тот, что на видео тоже оттуда", – считает она.

Также женщина добавила, что нет оснований сомневаться в национальности пленных, потому что иначе "наша сторона не обратилась бы в официальный Пекин за разъяснениями".

Мнение госпожи Нонны, что "это наемники-контрактники-добровольцы, а не регулярная армия", подтвердили в ОТУ "Луганск". Там рассказали, что китайцы вместе с двумя российскими оккупантами попали в плен во время боев у поселка Белогоровка Луганской области.

Сам пленный утверждает, что его семья знала о намерениях уехать в РФ, но официально он уехал в страну-агрессор как турист. В армию страны-агрессора присоединился, чтобы приобрести российское гражданство. Причем, чтобы попасть в российскую армию, он заплатил посреднику 300 тыс. рублей. руб.

Подготовку он проходил на временно оккупированной территории Луганской области в составе группы других граждан КНР, и некоторые из них в Китае имели проблемы с законом, поэтому и стали наемниками в РФ.

С оккупантами они общались жестами и с помощью мобильного переводчика, потому что переводчика-человека не было". Именно из-за проблем с языком китаец и попал в плен, потому что "не в полной мере ориентировался в обстановке во время штурмовых действий".

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля стало известно, что бойцы Сил обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе армии РФ. Украинская сторона располагает документами этих лиц, банковскими карточками и личными данными.

В МИД Украины уже отреагировали на таких военнопленных и вызвали временного поверенного в делах Китая для объяснений.

Представитель Государственного департамента США Темми Брюс назвала "тревожной" новость об участии граждан Китая в войне против Украины. По ее словам, это еще одно доказательство того, что Китай поддерживает Россию не только на экономическом уровне.

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