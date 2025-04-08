Украина взяла в плен китайских военных: Зеленский раскрыл подробности и показал видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины на Донетчине захватили в плен двух китайских военных. У них были документы, свидетельствовавшие о гражданстве Китая.

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Такую Зеленский сделал в официальном Telegram-канале, а также во время совместного брифинга с премьер-министром Бельгии 8 апреля, передает корреспондент OBOZ.UA. По словам президента, Киев ожидает объяснений от китайской стороны.

"Наши военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Это произошло на территории Украины – Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карточки, личные данные", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что пленные китайцы находятся в Службе безопасности Украины, продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия.

"Имеем информацию о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных сил", – рассказал он.

Президент сообщил, что поручил министру иностранных дел Украины "немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать".

"Привлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир", – заявил Зеленский.

Как известно, Китай не осудил РФ за полномасштабное вторжение в Украину и достаточно сдержанно комментирует войну. В частности, Пекин не поддержал Россию, когда ООН голосовала за резолюцию с осуждением вторжения РФ в Украину, но не стал выступать против вторжения.

При этом Китай неоднократно призывал власти Киев и Москву к мирному урегулированию конфликта, призывая уважать суверенитет всех стран.

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