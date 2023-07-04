Россия пытается замедлить контрнаступательные операции ВСУ: разведка Британии раскрыла тактику оккупантов

Армия РФ немного усовершенствовала тактику своей обороны, направленной на сдерживание украинского контрнаступления. Чтобы помешать продвижению ВСУ, оккупанты используют большое количество мин.

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Параллельно враг усилился дронами и авиацией, чтобы наносить удары по бронетехнике Сил обороны. Об этом сообщает разведка Британии в сводке он 4 июля, опубликованной в Twitter британского Минобороны.

"В последние недели Россия определила приоритеты и усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрнаступательных операций украинской армии на юге. Основой этого подхода было очень интенсивное использование Россией противотанковых мин", – говорится в сообщении.

По мнению британских разведчиков, в некоторых временно оккупированных районах на линии фронта плотность минных полей указывает на то, что ВС РФ, вероятно, использовали гораздо больше мин, чем предусмотрено их военной доктриной.

"Замедлив украинское продвижение, Россия затем попыталась наносить удары по украинской бронетехнике беспилотными летательными аппаратами, ударными вертолетами и артиллерией", – сказано в сводке.

Несмотря на то, что войска страны-агрессора "добились определенного успеха" с помощью такого подхода на ранних этапах контрнаступления Украины, ныне ее силы продолжают страдать от ключевых слабостей. Особенно, говорят специалисты, от перегруженности подразделений оккупантов и недостатка артиллерийских боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 3 июля Силы обороны Украины вели контрнаступательные операции по меньшей мере на четырех участках фронта и немного продвинулись вперед. На фоне их успехов, в частности на Херсонщине, блогеры-пропагандисты из РФ выразили "опасение", что ВСУ вскоре форсируют Днепр.

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