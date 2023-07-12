'Жнива продолжаются': ВСУ точными ударами ликвидировали оккупантов вместе с девятью БМП. Видео

Украинские защитники из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха жестко остановили попытку прорыва оккупантов на фронте. В результате была уничтожена вся вражеская наступательная техника – девять БМП – вместе с личным составом.

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Об этом сообщили на странице 53-й омбр в Facebook. Также было обнародовано видео мощного ответа воинов Вооруженных сил Украины на попытку атаки захватчиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На опубликованных кадрах видно, как российские бронемашины горят после прицельных ударов защитников.

"Противник пытался совершить попытку прорыва, но все как всегда, пошло "по плану". Все подразделения 53-й омбр мгновенно среагировали и безжалостно ликвидировали всю наступательную технику вместе с личным составом. Всего было уничтожено 9 БМП. Жатва продолжается!" – отметили в бригаде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за сутки в Украине были уничтожены около 510 оккупантов и 80 единиц техники врага.

– Оккупант записал видео после боя, в котором рассказал о тяжелых потерях. По его словам, его рота полностью разбита, тогда как российская пропаганда вещает об уничтожении "леопардов пачками".