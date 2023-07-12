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"Жнива продолжаются": ВСУ точными ударами ликвидировали оккупантов вместе с девятью БМП. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
8,0 т.
'Жнива продолжаются': ВСУ точными ударами ликвидировали оккупантов вместе с девятью БМП. Видео

Украинские защитники из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха жестко остановили попытку прорыва оккупантов на фронте. В результате была уничтожена вся вражеская наступательная техника – девять БМП – вместе с личным составом.

Видео дня

Об этом сообщили на странице 53-й омбр в Facebook. Также было обнародовано видео мощного ответа воинов Вооруженных сил Украины на попытку атаки захватчиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Жнива продолжаются": ВСУ точными ударами ликвидировали оккупантов вместе с девятью БМП. Видео

На опубликованных кадрах видно, как российские бронемашины горят после прицельных ударов защитников.

"Жнива продолжаются": ВСУ точными ударами ликвидировали оккупантов вместе с девятью БМП. Видео

"Противник пытался совершить попытку прорыва, но все как всегда, пошло "по плану". Все подразделения 53-й омбр мгновенно среагировали и безжалостно ликвидировали всю наступательную технику вместе с личным составом. Всего было уничтожено 9 БМП. Жатва продолжается!" – отметили в бригаде.

"Жнива продолжаются": ВСУ точными ударами ликвидировали оккупантов вместе с девятью БМП. Видео
"Жнива продолжаются": ВСУ точными ударами ликвидировали оккупантов вместе с девятью БМП. Видео
"Жнива продолжаются": ВСУ точными ударами ликвидировали оккупантов вместе с девятью БМП. Видео
"Жнива продолжаются": ВСУ точными ударами ликвидировали оккупантов вместе с девятью БМП. Видео
"Жнива продолжаются": ВСУ точными ударами ликвидировали оккупантов вместе с девятью БМП. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за сутки в Украине были уничтожены около 510 оккупантов и 80 единиц техники врага.

– Оккупант записал видео после боя, в котором рассказал о тяжелых потерях. По его словам, его рота полностью разбита, тогда как российская пропаганда вещает об уничтожении "леопардов пачками".