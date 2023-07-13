ВСУ продвинулись на линии фронта: в ISW оценили ход контрнаступательных операций и назвали ключевые направления. Карта

Силы обороны Украины 12 июля продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и, как сообщается, добились успехов на некоторых участках линии фронта. Продвижение было в Донецкой и Запорожской областях.

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Об этом заявил американский Институт изучения войны (ISW). Отчет за 12 июля был опубликован на сайте организации.

Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, украинские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском (район админграницы Донецкой и Запорожской областей) направлениях.

В ГШ ВСУ сделали публичное заявление о частичном успехе на рубежах Белая Гора – Андреевка и Белая Гора – Курдюмовка к юго-западу от Бахмута. Украинское командование также заявляло, что у Сил обороны есть частичный успех и продвижение вдоль линии фронта на Бердянском направлении.

В ISW обратили внимание на то, что российские военные блогеры также заявляли, что украинские воины продвигались в районе Орихово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута), юго-западнее Великой Новоселки Донецкой области и южнее Орихова в западной части Запорожской области.

Что касается ситуации в целом, то имеются сообщения, что российские и украинские силы провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово. Боестолкновения были и в районе Кременной, где, предварительно, войска РФ добились ограниченных успехов.

Российские и украинские войска провели наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. ВСУ вели ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области.

Также защитники страны продолжили контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и ограниченные механизированные штурмовые операции на западе Запорожской области.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВС Украины отчитался о 35 боевых столкновениях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за прошлые сутки (12 июля).

– Утверждается, что на Запорожском и Херсонском направлениях агрессор сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Более детально можно почитать в сводке Генштаба по ссылке.

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