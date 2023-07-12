ВСУ имеют успех в наступлении на двух направлениях возле Бахмута – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута Донецкой области (севернее и южнее города). Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался об успехе в районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка на юг от Бахмута.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал спикер ГШ ВСУ Андрей Ковалев. В среду, 12 июля, его процитировал Telegram-канал Military Media Center.

"На направлениях Белая Гора – Андреевка и Белая Гора – Курдюмовка [Силы обороны] имели местами успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал представитель командования.

Он добавил, что защитники нашей страны наносят артиллерийские удары по выявленным целям ВС РФ и осуществляют меры контрбатарейной борьбы (уничтожение огневых средств противника).

В сообщении сказано, что враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, а также применяет резервы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Украинские воины 11 июля продолжили "демилитаризировать" российскую оккупационную армию и ликвидировали 510 захватчиков.

– О потерях врага в военной технике читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!