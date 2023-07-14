ВСУ уничтожили три ДРГ на лодках в устье Днепра: Гуменюк рассказала об отработке по врагу

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили три диверсионно-разведывательные группы врага в устье Днепра. Благодаря результативной работе украинских бойцов было ликвидировано 11 российских оккупантов и три их лодки.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне время от времени пытаются маневрировать вокруг островов в русле Днепра, которые последние несколько месяцев были "серой территорией". Таким образом, оккупанты собирают информацию о движении Сил обороны и пытаются ротировать свой личный состав.

"И за прошедшие сутки нами было обнаружено три таких группы на трех лодках. Все результативно уничтожены: 11 оккупантов и три лодки пошли по курсу русского военного корабля", – отметила Гуменюк.

Напомним, накануне она также сообщила, что на оккупированной территории Херсонщины противник пытается восстановить первую линию обороны, смытую наводнением после подрыва россиянами Каховской ГЭС, и подтянуть огневые позиции ближе к берегу Днепра. Силы обороны Украины мешают планам противника, уничтожают его военную технику и живую силу. 12 июля наши воины ударили по лодке, которую использовала ДРГ противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ССО опубликовали кадры, на которых продемонстрировали боевые действия украинских защитников в районе одного из островов на реке Днепр. В процессе боевых действий были нейтрализованы пять российских оккупантов;

– на Мелитопольском и Бердянском направлениях украинского фронта продолжается наступательная операция Сил обороны. Наши войска преуспели в районах Новоданиловки, Балки Широкой, Малой Токмачки, Новопокровки, пока они закрепляются на достигнутых рубежах.

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