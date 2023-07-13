ВСУ имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях: Маляр рассказала о боях на юге

На Мелитопольском и Бердянском направлениях украинского фронта идет наступательная операция Сил обороны. Наши войска преуспели в районах Новоданиловки, Балки Широкой, Малой Токмачки, Новопокровки, пока они закрепляются на достигнутых рубежах.

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Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что на юге оккупанты сейчас перемещают подразделения и применяют все имеющиеся резервы.

Кроме того, по словам представительницы Минобороны, в южных регионах несколько снизилось количество вражеских обстрелов благодаря результативной работе наших бойцов по уничтожению вражеских складов и техники.

Что касается ситуации на востоке страны, то там горячо, продолжаются тяжелые бои.

"Враг продолжал атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники всеми силами сдерживали врага и им это удалось", – отметила Маляр.

Она сообщила, что защитникам Украины удалось продвинуться вперед с боями и мощным вражеским сопротивлением.

"На северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции. Но безуспешно", – добавила замминистра.

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