ВСУ за неделю освободили 14 кв. км территории: в Минобороны рассказали об успехах. Карта
В течение минувшей недели Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов 14 кв. км территории: 4 кв. км – на востоке и 10,2 кв. км – на юге. Так, в общем за период контрнаступления ВСУ наши военные деоккупировали почти 193 кв. км своей земли.
Об успехах наших войск в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, наши защитники за прошлую неделю нанесли удары:
– более 79 – по районам сосредоточения личного состава противника;
– по восьми пунктам управления;
– по 17 станциям РЭБ;
– по 11 складам боеприпасов врага;
– уничтожили 24 зенитно-ракетных комплекса врага;
– уничтожили 39 из 67 иранских ударных БПЛА типа Shahed-131/136.
Однако вражеские подразделения, к сожалению, тоже яростно "работали" по нашим позициям. В частности, на таврическом направлении за прошедшую неделю было зафиксировано 4318 вражеских обстрелов, а на восточном – 7184.
Напомним, также Маляр отметила, что Силы обороны держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение российских оккупантов в Бахмуте. Превосходство украинские военные удерживают уже несколько дней.
Маляр объяснила, что это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– также Силы обороны Украины продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях на фронте. Там продолжаются ожесточенные бои с оккупационной армией России;
– президент Владимир Зеленский заявил, что инициатива на поле боя сегодня за Силами обороны Украины. Продвижение продолжается – возможно, не так быстро, как хотелось бы, но защитники страны идут вперед.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!