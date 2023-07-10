ВСУ за неделю освободили 14 кв. км территории: в Минобороны рассказали об успехах. Карта

В течение минувшей недели Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов 14 кв. км территории: 4 кв. км – на востоке и 10,2 кв. км – на юге. Так, в общем за период контрнаступления ВСУ наши военные деоккупировали почти 193 кв. км своей земли.

Видео дня

Об успехах наших войск в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, наши защитники за прошлую неделю нанесли удары:

– более 79 – по районам сосредоточения личного состава противника;

– по восьми пунктам управления;

– по 17 станциям РЭБ;

– по 11 складам боеприпасов врага;

– уничтожили 24 зенитно-ракетных комплекса врага;

– уничтожили 39 из 67 иранских ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

Однако вражеские подразделения, к сожалению, тоже яростно "работали" по нашим позициям. В частности, на таврическом направлении за прошедшую неделю было зафиксировано 4318 вражеских обстрелов, а на восточном – 7184.

Напомним, также Маляр отметила, что Силы обороны держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение российских оккупантов в Бахмуте. Превосходство украинские военные удерживают уже несколько дней.

Маляр объяснила, что это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Силы обороны Украины продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях на фронте. Там продолжаются ожесточенные бои с оккупационной армией России;

– президент Владимир Зеленский заявил, что инициатива на поле боя сегодня за Силами обороны Украины. Продвижение продолжается – возможно, не так быстро, как хотелось бы, но защитники страны идут вперед.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!