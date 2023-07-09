"Инициатива на нашей стороне": Зеленский ответил на упреки о "медленном" контрнаступлении

Президент Владимир Зеленский заявил, что инициатива на поле боя сегодня за Силами обороны Украины. Продвижение продолжается – может быть, не так быстро, как хотелось бы, но защитники страны идут вперед.

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Глава государства дал новое интервью журналистам ABC News в столице Украины. В издании отметили, что два высокопоставленных генерала заявили им: хотя продвижение идет медленно, операция "идет по плану", поскольку украинские воины исследуют районы вдоль линии фронта на предмет потенциальных слабых мест.

Колин Каль, заместитель главы Пентагона по политическим вопросам, 7 июля заявил, что контрнаступление ВСУ идет "медленнее, чем мы надеялись", отчасти потому, что россияне построили сильные линии обороны.

В ABC News сообщили: оценка Зеленского не отличается от оценки Каля, однако президент Украины отметил, что защитники страны заставили россиян перейти к обороне, в то время как украинские силы еще не развернуты в полном объеме.

Зеленский сказал, что не чувствует "вообще никакого давления" касательно темпов наступления.

"Сегодня инициатива на нашей стороне. Мы продвигаемся, пусть и не так быстро [как хотелось бы]. Но мы продвигаемся", – заявил гарант.

Как писал OBOZREVATEL:

– Британский военный историк Лоуренс Фридман ранее заявил, что украинское наступление не захлебнулось, как пытаются в стиле роспропаганды убедить некоторые "специалисты", а все еще впереди.

– Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов также говорил, что успехи контрнаступления ВСУ будут, но позже.

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