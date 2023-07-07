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"Успех будет, но позже": Буданов высказался о контрнаступлении ВСУ и напомнил ситуацию с Бахмутом

Анна Паскевич
War
2 минуты
1,3 т.
Буданов дал новое интервью

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал украинское контрнаступление. По его словам, успехи будут, но позже.

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Об этом Буданов сказал в интервью Reuters. "Идет контрнаступление. В целом, скажем так, идет. Успех будет, но позже", – сказал он.

Он также сравнил наступательные действия Вооруженных сил Украины с многомесячным штурмом России Бахмута на Донетчине.

"Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом. Россияне атаковали его больше десяти месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше десяти месяцев времени", – сказал начальник ГУР.

"Успех будет, но позже": Буданов высказался о контрнаступлении ВСУ и напомнил ситуацию с Бахмутом
"Успех будет, но позже": Буданов высказался о контрнаступлении ВСУ и напомнил ситуацию с Бахмутом
"Успех будет, но позже": Буданов высказался о контрнаступлении ВСУ и напомнил ситуацию с Бахмутом

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский рассказал, что на темпы украинского контрнаступления влияет то, что союзники медлили с поставками вооружения и оккупанты получили время, чтобы создать многоуровневую оборону и заминировать огромные территории.

– Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его "бесят" жалобы на темпы контрнаступления. По его словам, несмотря на трудности, наши воины каждый день продвигаются вперед, минимум на 500 метров, и каждый метр дается кровью. Чтобы ускорить продвижение, необходимо усилить военную помощь.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская армия делает невозможное в рамках контрнаступления, но требует значительно больше вооружения.

– По словам Данилова, задача номер один для украинских военных сейчас – максимальное уничтожение живой силы, оружия, техники, горючего, командных пунктов и ПВО противника. ВСУ действуют спокойно и взвешенно, шаг за шагом освобождая территории.

– Согласно отчету ISW, украинские войска 6 июля провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и постепенно уничтожают российскую живую силу и тыловые средства.

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