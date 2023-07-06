"Без прикрытия с воздуха очень тяжело": Зеленский назвал факторы, замедляющие контрнаступление ВСУ

На темпы украинского контрнаступления сейчас влияет то, что союзники медлили с поставками военной помощи. У российских оккупантов было время, чтобы создать многоуровневую оборону и заминировать огромные территории.

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Президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью CNN, транслировавшемся 5 июля, заявил: он хотел бы, чтобы поставки западного оружия позволили начать контрнаступление "намного раньше". Кроме того, помогла бы поддержка наших войск с воздуха истребителями западного производства.

"Я благодарен США как лидерам за нашу поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам нужно все [запрашиваемое] вооружение и техника. Почему? Просто потому, что если мы начнем позже, все пойдет медленнее", – сказал гарант.

Он отметил: все понимали, что если контрнаступательные действия будут развернуты позже, то значительная часть временно оккупированных территорий будет заминирована.

"Мы даем нашему врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи", – объяснил Зеленский.

Украинские официальные лица неоднократно заявляли, что главный удар контрнаступления еще впереди. На любом направлении, которое Украина выберет для атаки, время – враг, подчеркнул президент. "Чем позже мы начнем, тем сложнее нам будет", – заявил гарант.

Он отметил, что в некоторых районах защитники страны не могут "даже подумать о начале" активного продвижения, потому что у них нет "соответствующего оружия".

Также глава государства подчеркнул свой призыв к передаче Воздушным силам ВС Украины истребителей F-16.

"Дело даже не в украинском преимуществе в небе над россиянами. Дело только о равенстве. F-16 помогают двигаться вперед не только тем, кто находится на поле боя. Без прикрытия с воздуха просто очень тяжело", – заявил президент Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– 5 июля Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсуждались ситуация на фронте и на Запорожской АЭС, укрепление границы на севере, наращивание собственного производства техники и боеприпасов.

– А 1 июля президент вместе с украинскими военными и чиновниками провел Ставку на Ривненской атомной электростанции.

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