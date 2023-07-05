Ситуация на ЗАЭС, укрепление границы на севере и производство боеприпасов: Зеленский собрал расширенное заседание Ставки. Все подробности
Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В нем, в частности, обсуждались ситуация на Запорожской АЭС, укрепление границы на севере, а также наращивание собственного производства техники и боеприпасов.
"Сегодня Ставка расширенная. Два часа – на обсуждение основных вызовов", – сообщил президент в своем Telegram-канале. Он отметил, что первой темой для обсуждения стала защита АЭС.
По этой теме докладывали командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, руководитель МВД Игорь Клименко, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, а также директор "Энергоатома" Петр Котин и директор Хмельницкой АЭС Андрей Козюра.
"Второе – ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Главкому – распоряжение усиливать Север", – заявил Зеленский.
Кроме того, на заседании Ставки обсудили дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта западной техники – докладывали командующий Сил логистики ВСУ Олег Гуляк, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, руководитель Мининфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны Алексей Резников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 1 июля Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего на Ривненской АЭС. Высшее военное руководство Украины собралось, чтобы на месте оценить любые угрозы станции. Участники встречи заслушали доклады Залужного и начальника ГУР Кирилла Буданова.
– 4 июля российские пропагандисты распространили фейк о том, что в ночь на 5 июля Украина якобы собирается атаковать ЗАЭС в оккупированном Энергодаре.
– В ГУР осудили распространение вбросов о ситуации на ЗАЭС, называя их примитивной и ложной ИПСО.
– Зеленский заявил, что на крыше нескольких энергоблоков ЗАЭС оккупанты разместили предметы, похожие на взрывчатку. Он призвал весь цивилизованный мир внимательно следить за действиями оккупантов на станции.
– Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что теракт, который могут устроить оккупанты на Запорожской АЭС, затронет весь мир и будет иметь "огромное влияние" на Европу.
– Утром 5 июля в Генштабе заявили, что ВСУ добились успеха в районе Клещиевки, оттесняя противника с юга и с севера от Бахмута. А российские пропагандисты заявили, что оккупанты якобы бежали из Клещиевки. Там, по некоторым данным, погибли несколько тысяч вагнеровцев.
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