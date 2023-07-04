Роспропагандисты распространяют информацию о теракте на ЗАЭС в ночь на 5 июля: заранее обвиняют ВСУ

Российские пропагандисты во вторник, 4 июля, начали распространять фейки о том, что в ночь на 5 июля Украина якобы собирается атаковать Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

Видео дня

В частности, об этом на фоне сообщений о возможном предстоящем теракте на станции заявил Ренат Карчаа, советник генерального директора концерна "Росэнергоатом". Его слова распространили российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы.

"Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе", – заявил Карчаа.

Он выдал, что Украина также якобы собирается ударить по ЗАЭС ракетой "Точка-У" с боеголовкой, "начиненной радиоактивными отходами".

Напомним: в ГУР Минобороны Украины сообщили, что оккупационный контингент России постепенно покидает территорию ЗАЭС в Энергодаре. Оставшимся там сотрудникам захватчики приказали: если возникнут аварийные ситуации – обвинять во всем Украину.

Позже стало известно, что часть коллаборантов-работников Запорожской атомной электростанции, заключивших контракты с "Росатомом", уже выехали из Энергодара.

Отметим, что в случае возможного подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции "второго Чернобыля" не будет, уверяют эксперты. Столица, например, скорее всего, ничего не почувствует, ведь расстояние от ЗАЭС до Киева значительное – более 400 км. Согласно прогнозам, украинская столица находится за пределами возможного влияния последствий.

В случае теракта на ЗАЭС Украина подготовила план эвакуации жителей нескольких областей. Также в приближенных к станции регионах провели учения по преодолению последствий возможной аварии на Запорожской АЭС.

Есть разные гипотетические варианты того, какие территории могут быть поражены в результате взрыва на ЗАЭС:

О том, что делать в случае теракта на ЗАЭС, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Авторитетные издания считают, что российский диктатор Владимир Путин вполне может распорядиться подорвать Запорожскую атомную электростанцию, чтобы "укрепить свои позиции" у власти.

– Зеленский заявил, что у России есть план дистанционного подрыва Запорожской атомной электростанции, находящейся во временно оккупированном Энергодаре. Совершить такой взрыв захватчики могут уже после передачи контроля над АЭС Украине и МАГАТЭ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!