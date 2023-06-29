В трех южных областях начались учения по преодолению последствий возможной аварии на Запорожской АЭС. Фото и видео

В Запорожской, Днепропетровской и части Херсонской области начались учения по преодолению последствий возможной утечки радиации из одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции. В рамках тренировок, максимально приближенных к реальным событиям, в 5 утра 29 июня весь персонал соответствующих служб был поднят по тревоге.

Видео дня

Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, в учениях принимают участие 8 тысяч человек, среди которых представители местных властей, правоохранители, волонтеры, врачи и представители всех служб государственных органов власти, отвечающих за систему гражданской защиты.

В "ликвидации последствий катастрофы" также задействовали около 350 единиц спецтранспорта и 400 автобусов для эвакуации. Кроме того, специально созданные эвакуационные группы в населенных пунктах обеспечивают перемещение и сопровождение местных жителей в безопасные зоны. Беспрепятственное движение на трассах обеспечивает около 200 дополнительных патрулей Национальной полиции.

Клименко подчеркнул, что украинские власти сегодня осознают огромную опасность, которую представляет оккупация ЗАЭС, прежде всего для трех указанных регионов, поэтому отрабатывает все возможные сценарии.

"По наихудшему сценарию обязательной эвакуации подлежат около 300 тысяч жителей Днепропетровщины и Запорожья", – отметил министр.

"Враг рядом и мы понимаем, что должны быть готовы к любым его намерениям. Мы вовремя придем на помощь, власти отреагируют на любые вызовы", – заверил Клименко.

Новость дополняется...