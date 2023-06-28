Угроза теракта на ЗАЭС: николаевцам советуют запастись едой и водой, а в Херсонской области – уехать 'на летние каникулы'

В случае, если страна-агрессор Россия совершит теракт на временно оккупированной Запорожской АЭС, то эта катастрофа коснется жителей сразу нескольких регионов. Так, николаевцам советуют уже запастись едой и водой, а жителям Херсонской области вовсе покинуть регион.

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В частности, мэр Николаева Александр Сенкевич призвал горожан сформировать пятидневный набор питания и воды на случай теракта на ЗАЭС. В комментарии "Преступности.НЕТ" он отметил, что вопрос об эвакуации населения в случае подрыва станции на данный момент обсуждается на уровне государства .

"Сейчас готовятся действия, которые нужно сделать, учитывая то, какой может быть уровень радиации. Направление эвакуации будет зависеть от розы ветров, если такой взрыв произойдет. Зная уровень подготовки операций россиян, они будут готовиться к подрыву даже если ветер будет в направлении России", – сказал Сенкевич.

По его словам, при эвакуации городские власти будут вывозить людей в глобальный пункт эвакуации и все необходимые действия будут объявлены централизованно.

"Но уже сегодня можно сказать горожанам, что они должны иметь пятидневный набор питания и воды на всякий случай. Это уже можно готовить, чтобы он всегда был", – отметил мэр.

Жителям Херсонской области, а именно – Нововоронцовской общины рекомендуют покинуть эту территорию. Соответствующее обращение местных властей опубликовано в Telegram местной военной администрации с пометкой "срочно".

"Все вы видели обращение президента Украины от 22 июня относительно угрожающей ситуации, которая складывается вокруг Запорожской атомной электростанции. И все видели комментарий главы ГУР Кирилла Буданова о том, что оккупанты все подготовили для взрыва на ЗАЭС. Мы все надеемся, что катастрофы планетарного масштаба не может допустить мир в XXI веке, но ЗАЭС находится под контролем неадекватных изуверов, поэтому от них можно ожидать чего-либо. Мы не верили, что они могут взорвать дамбу Каховской ГЭС, но они это сделали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при взрыве на АЭС Нововоронцовская община будет находиться в ближайшей зоне поражения.

"Поэтому наши жители, в первую очередь, Нововоронцовки и Осокоровки, подлежат немедленной принудительной эвакуации. Но времени будет немного. Поэтому обращаемся ко всем жителям общины. Подумайте о том, чтобы уехать на летние каникулы прямо сейчас. Надеемся, что ситуация уладится и все вернутся в родные дома. Но сейчас лучше перестраховаться и уберечь свои жизни и жизнь своих детей", – добавили в администрации.

Тем, кому уехать некуда, советуют звонить по номеру военной администрации – 0969438265.

"Мы вас не пугаем. Да и нас уже невозможно испугать – пуганые. Поэтому сохраняем покой. И помните главное – мы все преодолеем и победим", – обратились к херсонцам.

Отметим, ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в районе четырех из шести энергоблоков ЗАЭС оккупанты разместили технику, начиненную взрывчаткой. Он сказал, что Россия полностью завершила разработку плана теракта на станции и уже его согласовала.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может готовить теракт на Запорожской атомной электростанции. Оккупанты уже все подготовили для совершения ужасного преступления, поэтому украинская сторона предупредила страны-партнеры и другие государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец допускает реальную возможность подрыва российскими оккупантами атомной электростанции. Он заявил, что Украина уже подготовила план эвакуации для жителей нескольких областей на случай теракта.

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