Буданов: у 4 из 6 энергоблоков ЗАЭС оккупанты разместили технику со взрывчаткой

Страна-террорист Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. В районе четырех из шести энергоблоков оккупанты разместили технику, начиненную взрывчаткой.

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Соответствующее заявление в интервью британскому изданию The New Statement сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Слова генерал-майора 25 июня процитировал официальный сайт ГУР.

"План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден. Для ускорения катастрофы они могут использовать технические средства", – сообщил Буданов.

Как отметил глава ГУР, к аварии на ЗАЭС может также привести повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения станции. Он также напомнил о минировании ВС РФ пруда-охладителя ЗАЭС и других объектов.

В зависимости от ситуации, ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней.

"Никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас", – сказал генерал-майор.

По словам начальника ГУР МО, приказ государства-агрессора совершить теракт на ЗАЭС может быть вызван поражением захватчиков на левом берегу Днепра. Создание зоны ядерного бедствия РФ рассматривает как "предохранитель" дальнейшего продвижения Сил обороны Украины.

В то же время, по оценке Буданова, существует риск, что враг может осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как "превентивную меру", чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в администрации Джо Байдена сообщили, что "внимательно следят" за развитием ситуации вокруг захваченной российскими войсками Запорожской АЭС.

– Президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия может готовить теракт на Запорожской атомной электростанции. Оккупанты уже все подготовили для совершения ужасного преступления, поэтому украинская сторона предупредила страны-партнеры и другие государства.

– В МАГАТЭ в ответ на заявление Зеленского отметили, что Агентству известно об установлении мин на ЗАЭС.

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