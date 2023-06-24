США следят за ситуацией вокруг ЗАЭС и пока не фиксируют повышение уровня радиации, – Кирби

В администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что "внимательно следят" за развитием ситуации вокруг временно захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. Власть Украины ранее заявляла, что россияне заминировали станцию и могут готовить теракт.

Видео дня

Как заявил на брифинге в Белом доме представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби 23 июня, Вашингтон сейчас не может подтвердить признаков повышения уровня радиации в районе электростанции в оккупированном Энергодаре, передает Укринформ.

"Мы можем контролировать некоторые датчики радиации, которые находятся вокруг электростанции, и пока мы не обнаружили ни одного повышенного уровня радиоактивности", – отметил Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон продолжает пристально следить за развитием ситуации.

В МИД Украины накануне призвали МАГАТЭ и ее генерального директора Рафаэля Гросси отреагировать на факт того, что россияне минируют и милитаризуют Запорожскую АЭС. Там напомнили, что, по данным ГУР, РФ рассматривает сценарий совершения террористического акта на станции.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия может готовить теракт на Запорожской атомной электростанции. Оккупанты уже все подготовили для совершения ужасного преступления.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты дополнительно заминировали ЗАЭС. Взрывчатка установлена также на охладитель, в случае повреждения которого "будут серьезные проблемы".

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на ЗАЭС назвал ситуацию там "чрезвычайно нестабильной". По его словам, потеря Каховского водохранилища стала для крупнейшей в Европе атомной станции катастрофой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!