Оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС, персоналу дали 'особое' указание – ГУР

Оккупационный контингент России постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Оставшемуся там персоналу захватчики приказали: если возникнут аварийные ситуации – обвинять во всем Украину.

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Об этом свидетельствуют последние данные украинской разведки. Их 30 июня опубликовала пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

Отмечается, что одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", руководивших действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с этой российской компанией.

Согласно полученным указаниям, они должны покинуть территорию ЗАЭС до 5 июля. Желательным направлением является временно оккупированный Крым.

"На сегодня известно об отъезде на полуостров начальника юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева", – информирует ГУР.

По данным разведки, также на территории ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество российских военных патрулей.

"Персоналу, который остается на станции, дано указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину", – добавили в ГУР МО.

Напомним: по информации главы Главного управления разведки генерала Кирилла Буданова, российские оккупанты полностью осуществили подготовку к теракту на Запорожской АЭС. Отмечается, что технику со взрывчаткой захватчики разместили у четвертого и шестого энергоблоков станции.

Если страна-агрессор Россия совершит теракт на ЗАЭС, то эта катастрофа коснется жителей сразу нескольких регионов. На фоне этой угрозы жителям Николаевщины посоветовали запастись едой и водой, а Херсонщины – совсем покинуть регион. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заверил, что в случае теракта на ЗАЭС Украина подготовила план эвакуации жителей нескольких областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж уверен, что РФ не реализует плат теракта на ЗАЭС по ряду объективных причин. Он напомнил, что сценарий подрыва станции рассматривался Кремлем как один из четырех факторов давления на Украину наряду с подрывом плотины Каховской ГЭС, который уже был осуществлен, терактом на заводе "Титан" в Крыму и применением ядерного оружия.

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