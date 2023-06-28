На случай теракта на ЗАЭС Украина подготовила план эвакуации жителей нескольких областей, – Лубинец

Если страна-агрессор Россия совершит теракт на временно оккупированной Запорожской АЭС, то эта катастрофа коснется жителей сразу нескольких регионов. Для них Украина уже подготовила план эвакуации.

Видео дня

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона "Єдині новини". Омбудсмен заявил, что допускает реальную возможность подрыва российскими оккупантами атомной электростанции.

По его словам, каждой области на сегодняшний день уже созданы отдельные штабы по эвакуации и проработаны вопросы вывоза людей. Речь идет о жителях зон в радиусе 30-50 км.

"Подготовлены все медицинские средства и проработаны логистические маршруты, где будут размещать людей, как их будут довозить. В случае такой ситуации будут привлечены не только государственные механизмы, но и волонтерские группы", – заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что горький опыт Каховской ГЭС показал, что россияне не остановятся ни перед чем. Кроме того, в затопленных районах захватчики блокируют эвакуацию мирных жителей.

"На захваченных территориях гражданские пострадают больше всего", – отметил омбудсмен.

Добавим, ранее глава ГУР Кирилл Буданов накануне заявил, что в районе четырех из шести энергоблоков ЗАЭС оккупанты разместили технику, начиненную взрывчаткой. Он сказал, что Россия полностью завершила разработку плана теракта на станции и уже его согласовала.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может готовить теракт на Запорожской атомной электростанции. Оккупанты уже все подготовили для совершения ужасного преступления, поэтому украинская сторона предупредила страны-партнеры и другие государства.

В МАГАТЭ в ответ на заявление Зеленского отметили, что агентству известно об установлении мин на ЗАЭС.

В МИД Украины, в свою очередь, призвали МАГАТЭ и его генерального директора Рафаэля Гросси отреагировать на факт того, что россияне минируют и милитаризуют Запорожскую АЭС. Там напомнили, что, по данным ГУР, РФ рассматривает сценарий совершения террористического акта на станции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вашингтон не обнаружил никакого повышенного уровня радиоактивности на захваченной российскими войсками атомной электростанции в Энергодаре. В Белом доме "следят за ситуацией".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!