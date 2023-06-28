Опасность теракта на Запорожской АЭС оценил генерал Маломуж

Сценарий подрыва Запорожской АЭС рассматривался Кремлем как один из четырех факторов давления на Украину наряду с подрывом дамбы Каховской ГЭС, который уже был осуществлен, терактом на заводе "Титан" в Крыму и применением ядерного оружия. Но он не будет реализован по ряду объективных причин.

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Чтобы свести риск для ЗАЭС к минимуму, Украине необходимо активно действовать на международном уровне. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

"Я думаю, что такой сценарий не будет реализован, потому что многие страны, включая США, Индию, Турцию, объединились, чтобы не допустить катастрофических событий, связанных с атомными объектами, поскольку это будет угрожать не только Украине", – подчеркнул он.

Вместе с тем генерал призвал "более глубинно работать на уровне лидеров стран, собирать по этому вопросу Совбез ООН, возможно, даже Генассамблею ООН". Маломуж добавил, что после информации о взрывчатке на ЗАЭС ее еще раз должна посетить миссия МАГАТЭ.

"Что касается разведки, то она должна действовать тихо, через различные каналы с различными странами и формировать позицию, чтобы не допустить таких сценариев. Надо говорить и с китайцами, и с индусами, и с турками, и с японцами, и со всеми странами НАТО, и с третьими странами", – заявил он.

Генерал также заметил, что "90% работы сейчас – это работа именно на неофициальном уровне с тем, чтобы лидеры стран жесточайшим образом давили на Путина и упреждали такие действия".

Как писал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о том, что страна-оккупант Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС. По его информации, вблизи четырех из шести энергоблоков оккупанты разместили технику, начиненную взрывчаткой.