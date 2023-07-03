Путин может подорвать ЗАЭС, чтобы 'укрепить свои позиции' после мятежа Пригожина: страны НАТО должны действовать – Times

Российский диктатор Владимир Путин вполне может распорядиться взорвать Запорожскую атомную электростанцию, чтобы "укрепить свои позиции" у власти. Последние, по мнению аналитиков, пошатнулись посте того, как главарь ЧВК "Вагнер" осуществил военный мятеж в РФ.

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Об этом говорится в редакционной статье британской газеты Times. Журналисты отметили, что главе Кремля, как авторитарному правителю, важно "сохранять лицо" в глазах своих сторонников.

Ход войны против Украины, развязывание которой само по себе уже было "огромной стратегической ошибкой", и недавняя попытка мятежа "вагнеровцев", считает издание, могут подтолкнуть Путина к каким-то радикальным шагам.

Никаких реальных успехов на фронте российская армия давно уже представить россиянам не может, и это сильно бьет по имиджу "удачливого и решительного лидера" Кремля. А события 24 июня, по данным Times, дополнительно продемонстрировали шаткость позиций Путина: армия почти не оказывала сопротивления "вагнеровцам", а люди в Ростове и вовсе "с энтузиазмом приветствовали наемников" Пригожина.

"Это опасный момент для путинского режима и, следовательно, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть расположение политической фортуны, Путин может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на быстрые победы", – считают в Times.

Аналитики напомнили, что войска РФ уже взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции. И хотя Россия это незатейливо отрицает, вполне возможно, что у ее оккупантов есть и план удара по Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупацией на протяжении почти всей полномасштабной войны.

Об угрозе диверсии военных РФ на захваченной ими ЗАЭС давно говорят власти, разведка Украины. Страна-агрессор эти подозрения отметает. При этом Times пише, что в пользу подозрений по поводу российского теракта на Запорожской АЭС говорит и постепенный вывод военных ВС РФ, а также персонала со станции.

"Страны НАТО должны решительно предупредить Москву, что не оставят без ответа диверсию на АЭС с потенциально катастрофическими последствиями", – подытожило издание, но каким может быть этот ответ, предполагать не стало.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад украинская разведка предупредила, что оккупационный контингент России постепенно покидает территорию ЗАЭС в Энергодаре. Оставшемуся там персоналу захватчики приказали: если возникнут аварийные ситуации – обвинять во всем Украину.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что Украина может узнать подрыв ЗАЭС через несколько часов после катастрофы. Это объясняется тем, что у государства сейчас нет прямого доступа к радиационному контролю на станции.

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