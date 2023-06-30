Украина может узнать о подрыве ЗАЭС через несколько часов после катастрофы: в 'Энергоатоме' указали на угрозу

В случае совершения российскими оккупантами теракта на Запорожской атомной электростанции, Украина сможет узнать об этом только через несколько часов. Это объясняется тем, что Украине не имеет прямого доступа к радиационному контролю на АЭС.

Видео дня

Отслеживать радиационный фон Украина будет по датчикам на контролируемой территории. Об этом на пресс-конференции заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

По его словам, на сегодняшний день у Украины есть датчики радиационного мониторинга на контролируемой территории на правобережье. Именно по этим датчикам отслеживается уровень угрозы.

Котин подчеркнул, что из-за этого в случае подрывы россиянами Запорожской АЭС, о катастрофе можно будет узнать только спустя несколько часов.

"Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станций мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация", – заявил Котин.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко выразил надежду, что присутствующие на станции представители МАГАТЭ в случае катастрофы как можно скорее передадут информацию об этом в штаб-квартиру агентства и Украине.

"Когда, не дай Бог, событие произойдет, мы не будем видеть само событие, когда оно произойдет. Мы будем это знать, но мы не будем иметь информацию в режиме реального времени и это влияет на весь процесс", – заявил министр.

Напомним: по информации главы Главного управления разведки генерала Кирилла Буданова, российские оккупанты полностью осуществили подготовку к теракту на Запорожской АЭС. Отмечается, что технику со взрывчаткой захватчики разместили у четвертого и шестого энергоблоков станции.

Если страна-агрессор Россия совершит теракт на ЗАЭС, то эта катастрофа коснется жителей сразу нескольких регионов. На фоне этой угрозы жителям Николаевщины посоветовали запастись едой и водой, а Херсонщины – совсем покинуть регион. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заверил, что в случае теракта на ЗАЭС Украина подготовила план эвакуации жителей нескольких областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж уверен, что РФ не реализует плат теракта на ЗАЭС по ряду объективных причин. Он напомнил, что сценарий подрыва станции рассматривался Кремлем как один из четырех факторов давления на Украину наряду с подрывом плотины Каховской ГЭС, который уже был осуществлен, терактом на заводе "Титан" в Крыму и применением ядерного оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!