Часть коллаборантов-работников ЗАЭС выехали из Энергодара – мэр

Часть коллаборантов-работников Запорожской атомной электростанции, заключивших контракты с Росатомом, выехали из Энергодара. В конце предыдущей недели город также покинули около 100 сотрудников, завезенных из российских атомных станций.

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Об этом в комментарии "Украинскому Радио" сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, в настоящее время во временно оккупированном городе находится около 5-6 тысяч работников ЗАЭС, фактически являющихся заложниками российской армии.

По словам Орлова, захватчики не позволяют указанным специалистам покидать пределы города. Также они не могут ходить на работу, их пропуска заблокированы, поскольку они не заключили контракт с Росатомом.

Также, учитывая, что оккупанты используют ЗАЭС для шантажа всего мира, укрытий в случае взрыва на станции в самом Энергодаре не предусмотрено.

Напомним: в ГУР Минобороны Украины сообщили, что оккупационный контингент России постепенно покидает территорию ЗАЭС в Энергодаре. Оставшимся там сотрудникам захватчики приказали: если возникнут аварийные ситуации – обвинять во всем Украину.

Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", руководивших действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с российской компанией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если РФ решится устроить теракт на ЗАЭС, весь цивилизованный мир будет рассматривать этот шаг как использование ядерного оружия. Украина сейчас делает все возможное, чтобы оккупанты этого не сделали;

– официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы "готовит теракт" на ЗАЭС. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк ответил, что очевидно: у россиян не все хорошо с логикой.

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