Данилов указал на решающий нюанс в случае теракта РФ на ЗАЭС

Если Россия решиться устроить теракт на временно захваченной ее войсками Запорожской атомной электростанции, весь цивилизованный мир будет рассматривать этот шаг, как использование ядерного оружия. Украина сейчас делает все возможное, чтобы оккупанты не сделали этого.

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Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода". Сам факт теракта на ядерном объекте в мире будут расценивать, как применение ядерного оружия против мирного населения.

"Будем очень тщательно наблюдать, если не дай Бог это произойдет, какая будет реакция мира на эти события", – сказал он.

Данилов отметил, что некоторые из западных партнеров сейчас объясняют России, что этого не стоит делать, потому что последствия будут "абсолютно катастрофическими для РФ".

Украина сейчас делает "все возможное и невозможное", чтобы этого теракта не произошло, однако объект находится "в руках террористов". Россияне непредсказуемые и "действуют за пределами любых норм и правил мирового сообщества", добавил секретарь РНБО.

Напомним, по информации начальника Главного управления разведки генерала Кирилла Буданова, российские оккупанты полностью осуществили подготовку к теракту на Запорожской АЭС. Отмечается, что технику со взрывчаткой захватчики разместили у четвертого и шестого энергоблоков станции.

Если Россия совершит теракт на ЗАЭС, то эта катастрофа коснется жителей сразу нескольких регионов. На фоне этой угрозы жителям Николаевщины посоветовали запастись едой и водой, а Херсонщины – совсем покинуть регион. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заверил, что в случае теракта на ЗАЭС Украина подготовила план эвакуации жителей нескольких областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сказал, что в случае совершения российскими оккупантами теракта на ЗАЭС Украина сможет узнать об этом только через несколько часов. Это объясняется тем, что Украина не имеет прямого доступа к радиационному контролю на станции.

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