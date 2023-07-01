Зеленский провел Ставку на Ривненской АЭС: докладывали Залужный и Буданов

В субботу, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В этот раз высшее военное руководство государства собралось на Ривненской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. По его словам, участники встречи заслушали доклады, в частности, главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Кроме того, добавил президент, об усилении Северного направления и охране АЭС отчитались министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, командующий Объединенным оперативным штабом Вооруженных сил Украины Сергей Наев, начальник Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины Юрий Лебедь и глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Начальник Ривненской ОВА Виталий Коваль и командующий оперативным управлением войск "Волынь" Миронюк доложили об оборонных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе. Также бригадный генерал Юрий Щиголь рассказал о защите АЭС от киберугроз.

Напомним: ранее пропагандисты РФ на фоне провалов оккупантов в войне снова выдали басню о том, что Украина намерена "продолжить работу над грязной ядерной бомбой". Заявили, что в этих целях госинспекция ядерного регулирования нашего государства якобы отправила на переработку партию облученного топлива из Ривненской АЭС.

Согласно версии пропаганды, его якобы переместили в двух контейнерах на площадку хранилища в Чернобыле. МАГАТЭ об этом не было поинформировано, выдали росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена идти на уступки для приближения завершения войны с Россией, что обещает присоединение к НАТО. Североатлантический альянс предлагает множество компромиссов, но не все они подходят для нашего суверенного государства;

– также глава государства четко обозначил условие, без которого возврат к мирным переговорам Украины и России не имеет смысла. Войска РФ должны быть оттеснены за международно признанные границы нашей страны в формате 1991 года.

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