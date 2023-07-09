'Голодовать, растягиваться и бить': британский военный историк пролил свет на контрнаступление ВСУ

Украинское наступление не захлебнулось, как пытаются в стиле роспропаганды убедить некоторые "специалисты", а все еще впереди. Оно имеет четко просчитанную цель: "голодать, растягиваться и бить", когда Силы обороны истощают врага перед прорывом.

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Об этом заявил британский военный историк Лоуренс Фридман в блоге на Substack. Он регулярно анализирует ход войны в Украине и подробно описал ситуацию с освобождением территорий.

По его словам, российско-украинская война – это, прежде всего, территория, а также то, что теоретики игр называют "игрой с нулевой суммой": выигрывает один, другие должны проиграть. Такая особенность войны, говорит он, объясняет, почему так трудно достичь результата переговоров, почему текущие сражения так важны и почему комментирующие войной тратят так много времени, начиная с карт.

"Еще одна особенность войны заключается в том, что усиленно защищаемую территорию трудно взять. Земля, которую сейчас "защищают" российские войска, была в основном захвачена в первый месяц войны. С тех пор они уступили гораздо больше, чем взяли. Они приложили огромные усилия и ресурсы в свои наступательные действия с апреля 2022 года, но то, что было добыто чрезвычайно высокой ценой, ограничено, особенно потому, что в процессе они превратили города, за которые боролись, в руины. Так было с их последним наступлением, которое продолжалось с января по июнь, во время которого они потерпели крах, заняв Соледар и Бахмут, и в значительной степени провалились в других местах", – говорится в блоге.

Наступления Украины, подчеркнул автор, были успешнее, когда ВСУ столкнулись с российскими войсками, которые мало распределялись и испытывали трудности с материально-техническим обеспечением и командованием, но им также было трудно продвигаться против хорошо подготовленной российской обороны. Вот почему, объясняет Фридман, "так много тревоги" вокруг нынешнего украинского контрнаступления, которое длится уже чуть больше месяца.

Наблюдатели, которые больше симпатизируют Украине, волновались из-за того, что кампания контрнаступления "началась плохо". Историк же отмечает, что это было отрезвляющим напоминанием о том, что ВС РФ, несмотря на все их недостатки, также могут приспособиться к требованиям войны.

По его мнению, во время штурма лучше иметь численное преимущество, но это вовсе не означает, что атакующая армия всегда должна быть по крайней мере втрое больше обороняющейся. Здесь могут иметь значение многочисленные факторы: нравственный дух и подготовка войск; количество и качество оборудования; суждения командиров.

"Целесообразно обеспечить преимущество в месте, где ведется атака, но это может быть достигнуто даже при неблагоприятном общем балансе сил. Большое столкновение армий в наполеоновской битве – это одно; многочисленные небольшие боевые действия, знаменующие эту войну, являются другим", – пояснил Фридман.

Вопрос состоит в том, имеют ли украинские силы стратегию и тактику, чтобы выйти из этой фазы истощения в лучшем положении, чем оккупанты. И, по мнению историка, успех стратегии Украины зависит от стратегии России.

"Несмотря на то, что большинство контратак российских сил не успешны, целью РФ может быть просто продолжение давления на Украину, чтобы она не смогла закрепить никакие достижения и вынуждена была подготовить собственную оборону. Это приводит к ожесточенным столкновениям, но это также, вероятно, устраивает Украину, поскольку означает, что российские силы становятся более уязвимыми, когда они отходят от своих скрытых и защищенных позиций, поэтому растягивание так важно, поскольку сочетание длинного фронта и неопределенности относительно того, куда будут направлены основные украинские усилия, ограничивает российскую способность накапливать резервы вглубь", – подчеркнул британский военный эксперт.

Он добавил: чем больше российские войска участвуют в таких битвах, тем меньше у них остается сил на будущее, и теперь оказывается, что практически все силы восточного военного округа России сосредоточены на предотвращении любого украинского прорыва.

Также, по словам британского историка, весь эпизод из ЧВК "Вагнер" тоже подверг сомнению предположение о том, что российский диктатор Владимир Путин может выдержать любые неудачи на фронте, поскольку его позиция настолько сильна дома. Какими бы ни были протесты лояльности и проявления оптимизма из Москвы, позиция кремлевского лидера выглядит менее надежной, чем раньше. Ведь таким образом владелец ЧВК Евгений Пригожин просто "обжаловал" обоснование Путиным целей войны и в целом способ ее ведения.

Нынешний этап полномасштабной войны Фридман называет критическим, когда многое зависит от того, что случится в ближайшие недели. И хотя пока украинские достижения "скромны" – чуть более 160 кв. км, некоторые подразделения уже находятся у основной линии обороны ВС РФ. Также заметны доказательства плохой координации между российскими подразделениями и то, как они часто, но не всегда проигрывают в небольших боях. Но в то же время и то, что российская оборона еще не разрушена.

"Для Украины эта борьба остается тяжелой и дорогой. Во время этой фазы истощения мы видим потенциал прогресса, но он еще не реализован. Только когда и если фаза удара будет достигнута, мы сможем измерить прогресс Украины на карте", – подытожил военный историк из Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успехи контрнаступления ВСУ будут, но позже. Он сравнил наступательные действия Сил обороны с многомесячным штурмом оккупантами Бахмута на Донетчине.

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