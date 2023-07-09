Минобороны: на Мелитопольском и Бердянском направлениях идут горячие бои

Силы обороны Украины продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях на фронте. Там продолжаются ожесточенные бои с оккупационной армией России.

Видео дня

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своем канале в Telegram в воскресенье, 9 июля. По ее словам, на восточном и южном фронтах ситуация не претерпела существенных изменений.

В настоящее время украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах – проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огненное поражение артиллерией по целям противника.

Также ВСУ осуществляют меры контрбатарейной борьбы, в готовности к продолжению наступательных действий.

На Бахмутском направлении армия России находится в обороне. На южном фланге этого направления есть определенное продвижение наших войск, на северном – бои без изменения положений.

По всем направлениям наступления врага на востоке продолжаются горячие бои – Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском. Без изменения положений, отметила Маляр.

В Генштабе ВСУ 9 июля сообщили, что тяжелые бои продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях, где российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия. В течение суток произошло 27 боевых столкновений. На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что инициатива на поле боя сегодня за Силами обороны Украины. Продвижение продолжается – возможно не так быстро, как хотелось бы, но защитники страны идут вперед.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!